Psycholoog opnieuw schuldig aan schending beroepsgeheim in zaak Kasteelmoord

Een psycholoog uit Damme is ook in beroep schuldig bevonden voor de schending van zijn beroepsgeheim in het dossier van de ‘Kasteelmoord’. De man speelde attesten over Stijn Saelens door aan Elisabeth en André Gyselbrecht waarin hij sprak over grensoverschrijdend gedrag en incest.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. In eerste instantie beweerde Gyselbrecht dat hij het slachtoffer enkel een lesje wilde leren, maar op het correctioneel proces in Brugge bekende hij zijn rol uiteindelijk toch.

Incest

In mei 2019 werd dokter Gyselbrecht door het Gentse hof van beroep tot 21 jaar cel veroordeeld. In de nasleep van het proces diende de ouders van Stijn Saelens wel klacht in omdat de psycholoog tijdens het onderzoek informatie over zijn relatietherapie met Elisabeth Gyselbrecht en haar man doorspeelde aan André Gyselbrecht.

Die attesten bevatten negatieve bevindingen zoals incest en grensoverschrijdend gedrag over Stijn Saelens en werden in augustus 2013 bijvoorbeeld gebruikt om de vrijlating van dokter Gyselbrecht te bepleiten in de Gentse KI.

De psycholoog kreeg in eerste aanleg in Brugge zes maanden cel, maar ging in beroep. Volgens hem was Saelens niet zijn patiënt. “Hij is er ook nooit voor betaald!” Bovendien vond hij dat hij als deskundige of ‘getuigenis in rechte’ in de zaak is gerold. En daarnaast vond hij dat hij de toenmalige advocaat van André Gyselbrecht het misbruik naar buiten bracht, en hij daarom niet kan worden beticht van schending beroepsgeheim.

In belang van de kinderen

“Hij heeft het nooit in de openbaarheid gebracht en steeds zorgvuldig gehandeld.” De psycholoog zelf bleef er ook bij dat hij goed handelde. “Ik heb gemeend te handelen in het belang van de kinderen. André vormde geen gevaar voor zichzelf of de maatschappij.”

Aan dat laatste –de goede bedoelingen van de man- twijfelde het hof niet, maar oordeelde toch dat de man weldegelijk zijn beroepsgeheim had geschonden. Volgens het hof kan niet betwist worden dat Stijn Saelens weldegelijk zijn patiënt was en hij daardoor gebonden was door het beroepsgeheim. Dat hij de documenten overhandigde aan mensen die ook gebonden zijn door hun beroepsgeheim, doet volgens het hof niet ter zake.

Hij werd ook niet officieel opgeroepen als getuige in de zaak. Het hof kwam dus tot de conclusie dat de man weldegelijk zijn beroepsgeheim schond. Gezien zijn blanco strafblad en het lange tijdsverloop sinds de feiten, milderde het hof de straf wel naar één maand cel met uitstel en een boete van 600 euro.

(OSM)