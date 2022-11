André Gyselbrecht aan de slag bij pluimveearts

André Gyselbrecht, de voormalige dorpsdokter uit Ruiselede die 21 jaar cel kreeg als opdrachtgever van de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens, is aan de slag bij een praktijk van dierenartsen in West-Vlaanderen. Hij bekommert er zich om vogels.

In maart van dit jaar mocht André Gyselbrecht voor het eerst sinds lange tijd de gevangenis verlaten. De voormalige dorpsdokter van Ruiselede had toen al bijna tien jaar in de cel gezeten voor zijn aandeel in de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens in januari 2012. Gyselbrecht kreeg als opdrachtgever van de Kasteelmoord een celstraf van 21 jaar opgelegd. Hij had dus al ruim één derde uitgezeten en kwam, onder strenge voorwaarden, in aanmerking voor beperkte detentie.

Een van die voorwaarden was het zoeken naar een nuttige tijdsbesteding. Als arts kon Gyselbrecht niet meer aan het werk, gezien hij na zijn definitieve veroordeling geschrapt werd door de Orde der Artsen. “Hij zal zich evenwel blijven inzetten om mensen te helpen”, liet zijn advocaat bij de vrijlating weten, zonder evenwel te specifiëren waar Gyselbrecht dat dan zou gaan doen.

Nu blijkt dat de voormalige dokter aan de slag is bij een West-Vlaamse praktijk van dierenartsen gespecialiseerd in pluimvee. De zaakvoerder van het bedrijf bevestigt dat Gyselbrecht bij hem aan de slag is, maar wenst er niet over uit te wijden. “Ik zie niet in wat ik daar zou moeten over vertellen”, klinkt het afgemeten.

André Gyselbrecht koestert al jaren een voorliefde voor duiven. Samen met zijn zoon Peter maakte hij jarenlang furore op de internationale wedstrijden vanuit Barcelona en Perpignan.