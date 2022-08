West-Vlaanderen: duinenmoord en campingmoord in najaar voor assisen

In West-Vlaanderen staan er in het najaar al meteen een aantal assisenzaken op de gerechtelijke kalender. Eind september buigt de volksjury zich over de zogenoemde campingmoord in Middelkerke. Midden oktober begint dan het assisenproces rond de “duinenmoord”.

Op 2 september wordt een preliminaire zitting gehouden voor het assisenproces tegen Kenan Bulut (57). Het lichaam van de Bulgaarse Milena Raycheva (21) werd in augustus 2010 aangetroffen in de duinen van Zeebrugge, maar kon pas vier jaar later geïdentificeerd worden. Haar vriend zat twee jaar in voorhechtenis, maar de Turkse Rotterdammer blijft zijn onschuld uitschreeuwen. Ondertussen werd hij in Nederland wel tot tien jaar cel veroordeeld voor een dodelijke brand. Het assisenproces over de duinenmoord gaat op 14 oktober echt van start, terwijl de jury op 11 oktober wordt uitgeloot.

Eerst zal vanaf 23 september al het assisenproces over de zogenoemde campingmoord gehouden worden. Mihael Parrent (37) werd op 6 december 2017 in een caravan in Middelkerke op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Alain Deltrude (48), Julien Butera (33) en Romuald Verburgh (35) zullen zich moeten verantwoorden voor moord en lijkverberging. Verburgh is al een kleine drie jaar op vrije voeten en zal voor moord sowieso de vrijspraak vragen. De volksjury wordt op 19 september samengesteld.

Vanaf 9 december staan de debatten gepland op het assisenproces tegen Pieter Platteeuw (37). De man uit Lauwe moet zich verantwoorden voor de gifmoord op zijn echtgenote Dana Van Laeken (36). Het slachtoffer kwam op 13 oktober 2018 om het leven nadat de beschuldigde haar meermaals ricine had toegediend. Het gif was afkomstig uit de bonen van de wonderboom, een exotische plant. De preliminaire zitting en de jurysamenstelling worden respectievelijk op 13 oktober en op 6 december gehouden.

In de Brugse correctionele rechtbank worden op 1 september onmiddellijk drie opvallende vonnissen uitgesproken. Zo riskeert een Albanees uit Anderlecht vijf jaar effectieve celstraf en 152.000 euro boete voor vier feiten van mensensmokkel via de haven van Zeebrugge. Aleks B. vroeg echter de vrijspraak. Vier leden van een inbrekersfamilie hangt dan weer 37 maanden effectieve gevangenisstraf boven het hoofd. Ze gebruikten een stuk plastic van een fles douchegel om deuren open te krijgen. Ten slotte werd eveneens tot 37 maanden cel gevorderd voor een reeks koperdiefstallen in Oostende en omstreken.

Alle West-Vlaamse dossiers van mensensmokkel en mensenhandel worden ook dit jaar in Brugge behandeld. Zo wordt op 7 september het tweede proces gehouden tegen een vermoedelijk kopstuk van een mensensmokkelorganisatie. De bende zou op grote schaal transmigranten in bootjes naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld hebben. Moshtaba S. (38) kreeg bij verstek twaalf jaar cel, maar tekende verzet aan tegen zijn veroordeling. Op 28 september moeten ook twee mogelijke spilfiguren van een Indiase mensensmokkelbende zich voor de rechter verantwoorden.

Dezelfde correctionele kamer is ook bevoegd voor alle sociaal strafrecht, zoals zware arbeidsongevallen en sociale dumping. Dit gerechtelijk jaar zullen bijvoorbeeld opnieuw meerdere transportbedrijven zich moeten verantwoorden voor sociale dumping in de bouw- en de transportsector. Op 21 september worden ook drie dossiers van ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer ingeleid.

Op 3 oktober buigt de correctionele rechtbank zich over de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp eind oktober 2017. Bij de rellen liepen liefst twaalf politiemensen verwondingen op. Veertien supporters van landskampioen Club Brugge en zeven fans van het bevriende ADO Den Haag moeten zich voor hun aandeel in de feiten verantwoorden.

Een zeventiger uit Pittem moet zich op 17 oktober verantwoorden voor moordpoging op haar echtgenoot. De vrouw zou in juni 2019 de intentie gehad hebben om samen met haar man uit het leven te stappen. De feiten werden ontdekt toen een alerte buur zag hoe ze het lichaam van het slachtoffer versleepte.

Vijftien voormalige leden van motorbende No Surrender moeten op 21 november voor de rechter verschijnen. Veertien beklaagden staan terecht voor moordpoging op een ex-bendelid eind 2018 in hun clubhuis in Zwevezele. Het slachtoffer werd bewerkt met een bunsenbrander en verloor een oog bij de feiten. Hij werd ook ontvoerd en in de omgeving van Moeskroen gedumpt.

Een 46-jarige Oostendenaar staat op 28 november dan weer terecht voor moordpoging op zijn ex-vriendin en haar nieuwe partner. Lucien A. schoot de man zelfs in de schouder toen hij in mei 2021 hun woning binnendrong. De beklaagde zat eerder al jarenlang in de cel voor een reeks gewapende overvallen.

Minstens 23 beklaagden zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor hun aandeel in de drugsbende die een drugslab opzette in een oude varkensstal in Lendelede. In het lab, dat in september 2020 werd opgerold, kon tot twee ton amfetamine geproduceerd worden. De raadkamer verwees op 19 augustus 23 verdachten naar de correctionele rechtbank, maar het parket ging in beroep tegen de buitenvervolgingstelling van een advocate.

De Brugse raadkamer buigt zich ook de komende maanden over enkele opmerkelijke dossiers. Zo vraagt het parket de buitenvervolgingstelling van twee voormalige schepenen voor gesjoemel bij de aanbesteding voor de bouw van een nieuw casino in Middelkerke. Voor de toenmalige burgemeester zal door haar overlijden het verval van de strafvordering vastgesteld worden. De zaak kwam op 16 maart al een eerste keer voor de raadkamer, maar huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker vroeg toen om bijkomend onderzoek.

Op 9 december moet een Gentse duikinstructeur zich voor de Veurnse strafrechter verantwoorden voor onopzettelijke doding. Een koppel uit Torhout overleed toen het in september 2019 samen met de beklaagde op duikexcursie naar een wrak van een Duits schip ging. De 36-jarige vrouw werd bijna een jaar later in de buurt van het wrak aangetroffen, maar het lichaam van haar 53-jarige partner blijft spoorloos.

In Veurne loopt ook het gerechtelijk onderzoek naar een opvallende moord in Diksmuide. Ilir S. (28) uit Koekelare werd op 17 juli doodgeschoten langs de IJzerdijk in deelgemeente Stuivekenskerke. Zijn schoonvader Stephane V. (54) zit in de cel, maar blijft elke betrokkenheid bij de schietpartij ontkennen.

Ten slotte wordt in Veurne ook uitgekeken naar de resultaten van het onderzoek naar een geval van het shakenbabysyndroom. Het jongetje zou de verwondingen volgens zijn ouders mogelijk opgelopen hebben bij een onthaalmoeder in Veurne. Ondertussen werd het onderzoek naar gelijkaardige feiten uit februari 2020 heropend. Die baby werd immers door dezelfde onthaalmoeder opgevangen.

Op 13 september doet de correctionele rechtbank van Kortrijk uitspraak over een zaak van opzettelijke brandstichting. Een 25-jarige Kortrijkzaan riskeert acht jaar cel, maar ontkent dat hij iets te maken heeft met de brand die in januari woedde in een studiocomplex. De feiten zouden een wraakactie geweest zijn na een fatale overdosis exact twee jaar eerder.

Een 19-jarige man zal zich moeten verantwoorden voor een incident op de campus van Vives in Kortrijk. Jules V. zorgde voor paniek toen hij op 7 oktober 2021 met een airsoftwapen rondliep. Het parket stuurde aan op een internering, maar op 24 juni werd de zaak door de raadkamer toch doorverwezen naar de correctionele rechtbank van Kortrijk.

In Ieper loopt sinds kort een gerechtelijk onderzoek naar een poging tot oudermoord in Houthulst. Op 10 augustus gingen twee broers hun vader te lijf. Eén van de twintigers deelde daarbij meerdere messteken uit aan het slachtoffer, dat als bij wonder de feiten overleefde. Zijn zonen zitten momenteel allebei in voorhechtenis.

