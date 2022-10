Kinderen blijven beklaagde duinenmoord steunen: “Hij was er altijd voor zijn kinderen”

Op het assisenproces over de duinenmoord zijn de getuigenverhoren woensdagavond afgerond. De kinderen van Kenan Bulut (57) geloven duidelijk in de onschuld van hun vader. De beschuldigde werd omschreven als een rustige en behulpzame man.

“Hij was een vader die er altijd voor zijn kinderen was”, getuigde Zehra Bulut. “Hij heeft ervoor gezorgd dat al mijn broertjes en zussen zo hoog mogelijk zijn opgeleid.” De oudste dochter van de beschuldigde legde uit hoe haar ouders na hun scheiding toch nog twee zonen kregen. “Het liep op een bepaald moment niet, waardoor ze hebben besloten om te gaan scheiden, maar ze hebben altijd goede contacten gehouden.” Volgens Zehra was haar moeder ook niet geïnteresseerd in de nieuwe relaties van haar vader. De vrouw kon zelf geen getuigenis afleggen omdat ze woensdagochtend met een te hoge bloeddruk kampte en zelfs naar het ziekenhuis moest.

De versie van de nabestaanden van Milena Raycheva (26) werd vervolgens afgedaan als verzonnen. “Ik vraag iedereen, geachte voorzitter, beste juryleden, om bij het nadenken uw hand op uw hart te leggen. Wat allemaal verteld wordt, klopt gewoon niet. Mijn vader zou voor geen enkele reden iemand kunnen vermoorden.” Zehra Bulut reageerde ook nog steeds verbolgen over de manier waarop haar vader in januari 2015 werd gearresteerd. “Wij zijn heel slecht behandeld. Het huis van mijn moeder is zodanig brutaal en onfatsoenlijk binnengevallen. Wat hebben wij België in godsnaam misdaan om dit te verdienen?”

De tweede dochter van de beschuldigde verklaarde dat ze eerst dacht dat het dieven waren die gemaskerd hun woning in Rotterdam binnendrongen. “Wij zijn geen terroristen. Als je bij ons komt aanbellen, doen we de deur gewoon open. Ze hebben mijn broertje tegen de muur geslagen en een geweer op hem gericht. En ze hebben mijn moeder geduwd, ze is van de trap afgevallen.” Semra Bulut omschreef de beschuldigde ook nog als haar beste vriend, die altijd bereid was om te helpen. “Mijn vader heeft nog nooit iets fouts gedaan tegenover mij. Ik heb nog nooit iets verkeerds van hem gezien.”

Zorgzame man

“Mijn vader is een hele zorgzame man, heel geïnteresseerd, met heel veel respect voor onze keuzes”, vervolgde Fatma Bulut. “Hij staat nog steeds altijd achter ons en steunt ons met alles. Een perfecte vader. Trots op hem.” De derde dochter van het gezin ontdekte zelf pas laat dat haar ouders gescheiden waren. Anderzijds denkt ze wel dat haar moeder wist van zijn nieuwe relatie met het slachtoffer. “Ik wist het niet zeker, maar een vrouw voelt dat wel als haar man niet elke dag thuiskomt.”

Uit de getuigenissen van de twee zonen van Kenan Bulut bleek dat ook zij eigenlijk niet van de scheiding op de hoogte waren. Furkan en Salih Bulut verklaarden onder andere dat hun vader hen vaak naar het voetbal bracht, maar ook steeds aanwezig was op oudercontacten. Alle kinderen stelden voorts dat de beschuldigde nooit agressief uit de hoek kwam. Daarnaast drukten ze ook hun hoop uit om ooit contact te hebben met de ondertussen 14-jarige zoon die hun vader met het slachtoffer kreeg.

“Het had niet zo agressief moeten zijn”, kwam Salih nog terug op de arrestatie. “Er werd met ons gegooid. De deur werd opengeslagen. Ik kon me dat jaar bijna niet concentreren op school. Ik vind het nog steeds eng als een politieagent mijn ID vraagt.” De hele zaak veranderde echter niets aan de band met zijn vader. “Want ik geloof niet dat mijn vader zoiets zou kunnen doen of heeft gedaan.”

Behulpzaam en harde werker

Ook een goede vriend van de beschuldigde gelooft rotsvast in zijn onschuld. “Als hij dat had gedaan, was ik niet hier hoor. Ik wil niets te maken hebben met een moordenaar, maar hij heeft een goed hart en heeft dat niet gedaan.” Nader A. omschreef Bulut ook als behulpzaam en als een harde werker. “Hij had een coffeeshop. Later was hij bezig met wiet kopen en verkopen, maar dat soort dingen is in Nederland normaal.”

Mükerrem Y. schetste eveneens een positief beeld van de beschuldigde, maar kreeg vooral vragen over een gesprek dat hij bijwoonde met de moeder en de broer van het slachtoffer. “Zij beweerden dat ze ook wel wisten dat Kenan het niet gedaan had. Helaas is de telefoon met die opname verloren gegaan in de brand.” Bulut kreeg zelf tien jaar cel voor die dodelijke brandstichting, al hield Y. vol dat de echte moordenaars van Milena ook achter die brand zaten.

Cannabis

Ten slotte gaf commissaris Luc Carels nog toelichting bij het gevoerde moraliteitsonderzoek. Daaruit kwam onder andere naar voor dat Kenan Bulut vooral zijn geld verdiende met het kweken en drogen van cannabis. De broer van Milena Raycheva werkte toen ook lang voor hem. In 1991 was Bulut al veroordeeld voor een diefstal met geweld. Tegen zijn veroordeling voor de brandstichting tekende hij beroep aan, maar dat proces staat pas in december gepland.

Donderdag om 9.30 uur starten de pleidooien.