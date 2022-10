Assisen Duinenmoord – Kenan Bulut : “Ik ben zelf slachtoffer van dit verhaal”

Op het assisenproces over de duinenmoord hebben het hof en de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging over de schuldvragen. In zijn laatste woord herhaalde Kenan Bulut (57) dat hij niets te maken heeft met de moord op zijn Bulgaarse vriendin Milena Raycheva (26).

Tijdens zijn repliek haalde de burgerlijke partij uit naar de verdediging, die pleitte dat het slachtoffer in de prostitutie actief was. “Twaalf jaar onderzoek en daar is niets van gevonden. Het is onwaarschijnlijk onfatsoenlijk om te spuwen op het graf van een overledene”, aldus meester Thomas Gillis. De raadsman van de nabestaanden van Milena Raycheva wees ook nog op de vele bedreigingen die de beschuldigde zou hebben geuit.

“Ieder element op zich weegt misschien niet voldoende zwaar, maar je moet alle elementen samen in de weegschaal van vrouwe Justitia leggen en dan valt iedere twijfel weg”, vulde procureur-generaal Fien Maddens aan. De openbaar aanklager vroeg zich ook af waarom Bulut zelf niet op zoek ging naar de daders, hoewel hij de criminele wereld wel goed kende. “Kenan Bulut heeft op een heimelijke manier Milena om het leven gebracht. Heimelijke criminaliteit, daar is hij goed in. Gedood, begraven en hij is verder gegaan met zijn gewone leven.”

De verdediging verwees opnieuw naar de getuigen die begin augustus 2010 een ruziënd koppel zagen in de duinen van Zeebrugge. Die vrouw liep met de schoenen in de hand, terwijl Milena zonder schoenen begraven werd. Meester Luc Walleyn kon ook niet begrijpen dat de burgerlijke partij blijft hameren op de veroordeling van Bulut voor een dodelijke brand in Rotterdam. “Dat is een vonnis van tien jaar later en er gaat misschien een vrijspraak volgen in beroep. Daar gaat het hier niet over. Voor mij is dat een bewijs dat er geen serieus bewijs is.”

Zoals gebruikelijk kreeg de beschuldigde nog het laatste woord van voorzitter Willem De Pauw. “De zaken worden hier omgedraaid. Ik wil zeggen dat ik zelf slachtoffer ben van dit verhaal. Ik ben geen moordenaar, ik heb niemand vermoord. Milena is zelf weggegaan. Waar, hoe, met wie, ik weet het niet. Ik kan doorgaan, maar het is alleen maar herhaling van wat we hier de hele week gehoord en besproken hebben.”

Het hof en de jury zullen om 19.20 uur starten met de beraadslaging over de twee schuldvragen.

