Assisen duinenmoord: Bulut riskeert 27 jaar opsluiting

Op het assisenproces over de duinenmoord heeft openbaar aanklager Fien Maddens 27 jaar opsluiting gevorderd. Kenan Bulut (57) werd donderdagavond schuldig verklaard aan de moord op zijn Bulgaarse vriendin Milena Raycheva (26) in augustus 2010 in Zeebrugge.

In theorie riskeert de Turkse Rotterdammer levenslange opsluiting, maar de procureur-generaal maakte onmiddellijk duidelijk dat ze dat niet zou vorderen. “Strafrecht is geen computermodel, en gelukkig maar”, klonk het.

Onduidelijkheid

Ondanks de veroordeling voor moord blijft het erg onduidelijk hoe het slachtoffer precies om het leven werd gebracht. “Was het een lange doodsstrijd? Zaten de zandkorrels voor haar dood in haar luchtwegen? Werd ze verdoofd? Heeft ze een slag gekregen? We weten het niet, en ik vind dat erg voor de moeder, de broer, de zus en voor de twee kinderen. Zij hebben het recht om dat te weten.”

In de houding van de beschuldigde zag het openbaar ministerie geen verzachtende omstandigheden. “Meneer Kenan Bulut ontkent. Ik til daar zwaar aan. Meneer Bulut had kunnen bekennen, zelfs hier op zitting had hij de kans om te zeggen wat er gebeurd is.” Volgens de procureur-generaal is van enig schuldinzicht dus sowieso geen sprake.

Strafblad

Ook het strafblad van Bulut speelt niet in zijn voordeel. In 1991 kreeg hij in Nederland al drie jaar cel voor zijn aandeel in een gewapende overval. Daarnaast liep hij meerdere veroordelingen op voor rijden onder invloed. De beschuldigde gaf ook zelf toe dat hij cannabisplantages opzette en een illegaal gokhuis uitbaatte. Toch opperde Fien Maddens de afwezigheid van zware criminele veroordelingen als mogelijke verzachtende omstandigheid.

Bovendien hield de openbaar aanklager wel rekening met de menselijkheid die hij tegenover de twee kinderen in Bulgarije toonde. Bulut stuurde zijn schoonfamilie vooral lange tijd geld.

Verzachtende omstandigheid

“Je kan hem niet verwijten dat hij hen volledig in de kou heeft laten staan. Het was zeker voor een groot deel uit opportunisme om van de beschuldigingen van de familie af te geraken. Maar ik denk toch dat hij zijn zoon Kenan junior graag ziet. U zal oordelen of dat een verzachtende omstandigheid is.”

Ten slotte merkte voorzitter Willem De Pauw op dat een debat over de redelijke termijn zich opdringt in deze zaak. Daar ging het OM inhoudelijk uiteindelijk echter niet meer op in.