Volksjury verklaart Kenan Bulut schuldig aan de ‘duinenmoord’ op zijn vriendin in 2010

Kenan Bulut (57) is door de volksjury schuldig bevonden aan de moord op zijn vriendin Milena Raycheva (26). De Bulgaarse werd in augustus 2010 dood aangetroffen in de duinen van Zeebrugge. De Turkse Rotterdammer heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. De debatten over de strafmaat starten vrijdag om 10 uur.

De kinderen van Zwitserse toeristen ontdekten op 17 augustus 2010 een hand die uit het zand stak in de duinen van Zeebrugge. Tijdens de autopsie kon geen precieze doodsoorzaak meer vastgesteld worden. Ook de identiteit van de jonge vrouw bleef jarenlang een mysterie. Pas in februari 2013 werd dankzij DNA van haar moeder ontdekt dat het om Milena Raycheva ging.

Ferry naar Londen

Vanaf dat moment kwam haar vriend Kenan Bulut in het vizier van de speurders. Volgens de familie Raycheva vreesde hij dat zijn gezin zou ontdekken dat hij een relatie en een zoontje had met Milena. De beschuldigde werd pas op 21 januari 2015 opgepakt in de woning van zijn ex-vrouw in Rotterdam.

Bulut verklaarde dat hij het slachtoffer op 1 augustus 2010 voor het laatste had gezien in Calais. Het was de bedoeling om met de ferry een trip naar Londen te maken. Bulut stond naar eigen zeggen aan te schuiven voor tickets toen zijn vriendin via sms liet weten dat ze de wagen had verlaten. Volgens de beschuldigde ging het slachtoffer zelfs aan de haal met 7.000 euro.

Borgsom van 25.000 euro

Na betaling van een borgsom van 25.000 euro werd Kenan Bulut in januari 2017 vrijgelaten. Ruim twee jaar later belandde hij toch weer in de gevangenis voor een dodelijke brand in Rotterdam. In april 2020 kreeg hij tien jaar cel voor die feiten, maar Bulut ging in beroep tegen zijn veroordeling. Met het oog op zijn assisenproces werd de beschuldigde eind augustus tijdelijk overgeleverd en opgesloten in de gevangenis van Brugge.

In het arrest werd verwezen naar de toestand waarin het lijk werd aangetroffen. “Er bestaat niet de minste redelijke twijfel over dat deze vrouw door een opzettelijk handelen om het leven werd gebracht”, aldus voorzitter Willem De Pauw.

Milena Raycheva werd gekleed maar zonder persoonlijke bezittingen oppervlakkig begraven door een natuurlijke kuil met zand dicht te gooien. Volgens de wetsdokter ging het ook niet om een natuurlijk overlijden, al kon de precieze doodsoorzaak niet meer vastgesteld worden.

Scheiding verborgen

Vervolgens werd opgemerkt dat Kenan Bulut en Milena Raycheva al sinds 2007 een relatie hadden. Tegelijk vormde de beschuldigde nog steeds een gezin met zijn ex-echtgenote. Bij zijn arrestatie werd hij ook in haar bed aangetroffen. “Ook na de echtscheiding werden regelmatig reizen in gezinsverband gemaakt naar Turkije.” De scheiding werd daar verborgen gehouden. Bovendien werden de jongste twee kinderen pas na de echtscheiding geboren.

De juryleden stelden vast dat Bulut zijn relatie met het slachtoffer en hun zoontje verborgen hield voor zijn omgeving. Het verborgen karakter van die relatie leed ook vaak tot ruzies. Milena dreigde immers om het te vertellen aan zijn ex-echtgenote. Bulut bedreigde haar met de dood toen ze naar naar Nederland terug wilde keren, maar dat sloeg het slachtoffer in de wind.

Financieel afhankelijk

“Er is geen enkele aanwijzing dat ze na hun vertrek uit Rotterdam nog levend werd gezien of gehoord”, klonk het nog. De tocht naar Calais en de wijze waarop ze daar de wagen verliet, werden als ongeloofwaardig bestempeld. Zo communiceerde ze na haar verdwijning helemaal niet meer met haar familie. “Het valt niet redelijk in te zien waarom Milena die geen Frans sprak en financieel afhankelijk was van de beschuldigde, deze laatste in Calais zou hebben verlaten.”

Daarnaast werd gesteld dat het slechts vier uur rijden was naar Calais, terwijl Bulut er vijftien à zeventien uur over zou hebben gedaan. Volgens de juryleden wilde hij daarmee zijn echte reistraject en handelingen verbergen. In het arrest werd het dan ook geen toeval genoemd dat ze werd aangetroffen in Zeebrugge, waar ook een ferryhaven was. Bulut wist ook dat de verdwijning onrustwekkend was, maar deed toch weinig moeite om een ernstig politioneel onderzoek uit te lokken. Zijn leugenachtige reacties tijdens de polygraaftest werden als een ondersteunend bewijselement beschouwd.

Debatten strafmaat

De jury is er dus van overtuigd dat de beschuldigde het slachtoffer had meegelokt door een trip naar Londen te beloven. Ter hoogte van Zeebrugge heeft hij zijn reisweg onderbroken, haar opzettelijk gedood en begraven in de duinen. “Iedere alternatieve verklaring voor de verdwijning van Milena Raycheva en haar daaropvolgende dood is volkomen onaannemelijk”, aldus voorzitter Willem De Pauw.

De debatten over de strafmaat starten vrijdag om 10 uur. Kenan Bulut riskeert levenslange opsluiting.