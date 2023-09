Voorzitter haalt fors uit naar lakse speurders in dossier Schlagermoord

Op het assisenproces over een roofmoord in Oostrozebeke heeft voorzitter Antoon Boyen hard uitgehaald naar de speurders. De recherche moest immers toegeven dat ze wel degelijk over het sms-verkeer tussen Pedro Bouckaert (49) en zijn partner beschikten. Hun theorie dat de beschuldigde de kluis dumpte, komt daardoor op losse schroeven te staan.

Het was de advocaat van Pedro Bouckaert die maandag de kat de bel aanbond. Volgens meester Filip De Reuse bleek uit een verhoor dat de speurders de berichten uit de nacht van 27 op 28 oktober 2016 wel degelijk konden lezen, maar dat ze niet in het dossier zaten. Voorzitter Antoon Boyen gaf hen de opdracht om de berichten alsnog op te snorren.

Uiteindelijk las rechercheur Eddy V. dinsdagochtend de berichten voor op de zitting. “Weer zonder enige affectie bed in. Je kunt zoals deze morgen weer wat op Jessica haar profiel gaan kijken. Ze is zoveel knapper dan ik, je hebt gelijk”, klonk het onder andere. Uit de reeks berichten bleek duidelijk dat Bouckaert en zijn partner een hevige ruzie hadden over zijn ex-vriendin, zoals de beschuldigde ook had verklaard.

Nooit gezien

De speurders moesten schoorvoetend toegeven dat ze de berichten nooit eerder hadden gelezen. Naar eigen zeggen hebben ze zich steeds gebaseerd op het pv van een collega, die een samenvatting had gemaakt. “Maar u gaat voort op de veronderstelling dat de inhoud daarvan is dat ze ongerust is omdat hij niet thuis is? Dat is fout, hé. En daar is een heel deel van uw onderzoek op gesteund, dat hij weg was om die kluis weg te gooien. Op basis van uw verhaal zitten wij hier”, haalde de voorzitter uit. Geert P., die het onderzoek leidde, kon enkel stamelen dat hij niet al het werk van zijn collega’s kan controleren. “Vind je dat normaal dat we dat niet weten?”, vervolgde de voorzitter. “Dat we daarop moeten wachten tot de derde dag van de behandeling van een assisenproces, zes jaar na datum? Of vindt u dat nog niet relevant? Ik heb al veel gezien, maar dit vind ik toch wel redelijk straf.”

Meester De Reuse wierp nog op dat de vriendin van zijn cliënt in mei 2017 al verhoord werd over het telefonieonderzoek, nota bene door Eddy V. en de vrouw die de gsm onderzocht. De verdediging wees er ook op dat de partner van Bouckaert meermaals ‘slaapwel’ schreef, wat zijn verklaring bevestigt. “Ik kan daaruit afleiden dat er iemand gaan slapen is, maar wie er gaan slapen is, kan ik daar niet uit afleiden”, reageerde V. nog.

Deskundige

Volgens een deskundige van het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) is het echter onmogelijk dat de gsm van Pedro Bouckaert de hele nacht thuis bleef. David Erzeel deed verschillende metingen op weg naar en in de woning in Egem. “Maar de betrokken cel in Izegem van waarop die communicatie gebeurd is, die was niet te zien. Dat is ook ergens logisch, want die cel straalt naar het zuidoosten.” De bewuste mast aan de Zuidkaai in Izegem heeft trouwens een antenne die wel naar het noorden en dus in de richting van Egem straalt.

De verdediging stelde zelf een deskundige aan om de kwestie te onderzoeken. Professor Emmanuel Van Lil legde op de zitting uit dat onder andere grote gebouwen, reflectie en zelfs luchtspiegelingen een invloed hebben op de mast waar het toestel contact mee maakt. Vooral de atmosferische toestand zou volgens de getuige mogelijk een rol gespeeld hebben. Daarvoor verwees hij naar de gegevens van het meetstation van het KMI in Beitem die bewuste nacht. “Zij hebben effectief vastgesteld dat er op een hoogte van ongeveer twee kilometer een enorme variatie is, waardoor een spiegelend effect mogelijk zou kunnen zijn.”

Geen bewijs

In de woning van Bouckaert werd bij de testen van professor Van Lil op het gelijkvloers en in de slaapkamer met verschillende masten contact gemaakt, weliswaar niet met de mast in Izegem. Daarbij werd opgemerkt dat het toestel van de partner van Bouckaert eveneens contact maakte met een antenne die eigenlijk niet in de richting van de woning straalde. “Het feit dat zijn gsm effectief verbinding maakte met de mast Zuidkaai te Izegem is dus helemaal geen bewijs dat hij de woning zou verlaten hebben”, klonk het. David Erzeel repliceerde echter dat reflectie en de toestand van de atmosfeer in deze zaak geen verklaring kunnen zijn, aangezien de antenne naar het zuidoosten straalde. “Dat kan plots verder naar het zuidoosten zijn, maar niet plots naar het noorden.”

Dinsdagnamiddag komen de zonen van beschuldigde Christelle Vercaemst (52) en de overleden Nico Torck (44) aan het woord.