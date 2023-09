Assisen Schlagermoord – Verdediging tevreden na vrijspraken: “Dit bewijst de kracht van hof van assisen”

Na het assisenproces over de roofmoord op Roland Roelens (66) hebben de advocaten van de verdediging tevreden gereageerd op de volledige vrijspraak. In hun eerste reactie wijzen de advocaten ook op de cruciale rol van het mondelinge debat tijdens de assisenprocedure.

Roland Roelens werd op 27 oktober 2016 op zijn appartement de keel overgesneden door zijn onderbuur Nico Torck (44). Bij de feiten waren zijn dochter Melissa Torck (27) en zijn toen 16-jarige zoon A. aanwezig. Volgens de juryleden leverde Melissa een noodzakelijke bijdrage aan de feiten, maar op basis van artikel 71 werd ze toch vrijgesproken. “Dat wil zeggen dat Melissa naar boven is gegaan onder dwang van haar vader en dat ze dat eigenlijk niet zelf heeft gewild”, verklaarde meester Robbie Dewaele.

Vooral sinds de gunstige getuigenis van de gerechtspsychiater hoopte de verdediging op de vrijspraak. “Maar Melissa is iemand die van het slechtste uitgaat. Ze had angst voor haar toekomst en die van haar zoon, maar ik denk wel dat ze altijd gehoopt had dat het zo zou eindigen.”

“Het zou heel jammer zijn als het hof van assisen ooit afgeschaft zou worden”

Tijdens de feiten bleef de echtgenote van Nico Torck op hun appartement. Het openbaar ministerie stelde dat Christelle Vercaemst (52) vooraf bij de plannen betrokken was, maar dat werd door de jury van tafel geveegd. “Haar man besliste alles en hield met niemand rekening, waardoor zij eigenlijk een vrij slaafs bestaan kende”, aldus meester Kris Vincke.

De advocaat en zijn cliënte hadden de vrijspraak in eerste instantie niet verwacht. “Het toont nogmaals aan dat getuigenverhoren zo belangrijk zijn, omdat dat de enige vorm is van een echt debat. Het zou daarom heel jammer zijn als het hof van assisen ooit afgeschaft zou worden.”

Bouckaert ergert “slecht werk” van politie

De gestolen kluis werd volgens de familie Torck geopend door Pedro Bouckaert (49). De openbaar aanklager moest echter inzien dat daar geen enkel bewijs voor was en vorderde zelf de vrijspraak. “Die man was niet op de plaats van de feiten en wist niet van de feiten. Die man stond hier 100 procent onterecht”, reageerde meester Filip De Reuse.

Bouckaert heeft steeds zijn onschuld uitgeschreeuwd en geloofde in een vrijspraak. “We merkten dat de jury dezelfde hiaten zag die wij opwierpen. Ze hebben gemerkt dat de politieagenten van de zone Midow gruwelijk slecht werk geleverd hebben. Dit bewijst absoluut ook de kracht van het hof van assisen. Dit toont nogmaals aan dat verklaringen tot leven komen en hier een totaal andere invulling kunnen krijgen.”