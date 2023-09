Jury en hof in beraad over Schlagermoord in Oostrozebeke

Op het assisenproces over een roofmoord in Oostrozebeke hebben het hof en de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging over de schuldvragen. De advocaten van Christelle Vercaemst (52), Melissa Torck (27) en Pedro Bouckaert (49) vragen om hen vrij te spreken. Roland Roelens (66) werd op 27 oktober 2016 de keel overgesneden door Nico Torck (44), maar die is ondertussen overleden.

Nico Torck verwittigde op 28 oktober 2016 zelf de hulpdiensten, omdat hij zijn buurman al meer dan een dag niet meer had gezien. Even later vond de politie van de zone Midow het levenloze lichaam van Roland Roelens. Het was onmiddellijk duidelijk dat het slachtoffer in zijn appartement met messteken om het leven was gebracht. De wetsarts stelde vast dat de keel van de zestiger werd doorgesneden.

Door zijn vreemd gedrag kwam Nico Torck snel als verdachte in het vizier van de speurders. Zo bleek dat Roelens avances zou gemaakt hebben bij zijn dochter Melissa Torck. Nico Torck werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord, maar bleef elke betrokkenheid ontkennen. Op 2 november werd de verdachte dood aangetroffen op zijn bed in de gevangenis van Brugge. Plotse complicaties door diabetes zouden de boosdoener geweest zijn.

Dochter en zoon gedwongen

Ondertussen spitste het onderzoek zich toe op de familieleden van Nico Torck. Uit hun verklaringen bleek dat zijn dochter Melissa en zijn toen 16-jarige zoon A. de avond van 27 oktober gedwongen werden om bij de feiten aanwezig te zijn. A. werd in 2019 door de bijzondere jeugdkamer van het Gentse hof van beroep al schuldig bevonden aan roofmoord. Daardoor zat hij tot zijn 21ste verjaardag in een gesloten instelling.

De kluis

De vrouw van Nico Torck bleef tijdens de feiten achter in hun appartement. Diezelfde avond trok Christelle Vercaemst samen met A. en haar echtgenoot wel nog naar een bevriend koppel in Egem. Kort voor de moord had Torck ook meermaals telefonisch contact gehad met Pedro Bouckaert. Bouckaert zou volgens de familie Torck ingeschakeld zijn om de kluis van het slachtoffer open te slijpen, maar ontkent dat. Op die manier werd volgens het parket minstens 8.000 euro buitgemaakt.

Vrijspraak gevorderd

Openbaar aanklager Tom Janssens vorderde donderdag zelf de vrijspraak voor Pedro Bouckaert. Voor Melissa Torck laat hij de beslissing volledig aan de jury over. De gerechtspsychiater stelde immers dat de jonge vrouw haar vrije wil volledig was uitgeschakeld, waardoor ze op basis van artikel 71 vrijgesproken zou moeten worden. Enkel voor Christelle Vercaemst werd aangedrongen op een veroordeling, maar de verdediging pleitte dat ze absoluut geen enkele rol speelde in de roofmoord.

“Het spijt mij enorm voor Roland Roelens. Ik heb enorm spijt dat Nico Torck mijn kinderen daarbij heeft meegesleurd. Ik vind het echt jammer” – Christelle Vercaemst

Opvallend genoeg besliste het OM om vrijdagochtend niet meer te reageren op de pleidooien van de verdediging. De beschuldigden kregen zoals gebruikelijk wel nog het laatste woord van voorzitter Antoon Boyen. “Het spijt mij enorm voor de man Roland Roelens. Ik heb enorm spijt dat Nico Torck mijn kinderen daarbij heeft meegesleurd. Ik vind het echt jammer”, snikte Vercaemst.

Haar dochter richtte zich tot de burgerlijke partij. “Ik vind het heel erg voor zijn dochter en voor Roland.”

Ten slotte wilde Bouckaert het hof en de juryleden nog bedanken. “Vooral dankuwel dat jullie naar mijn verhaal willen luisteren hebben. Ik vind het vreselijk voor mevrouw dat ze op zo’n manier haar vader verloren is. Ik wil vooral mijn advocaten bedanken die al die jaren voor mij gestreden hebben en altijd in mij zijn blijven geloven.”

Het hof en de jury hebben zich teruggetrokken voor de beraadslaging over de schuldvragen.