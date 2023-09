Assisen Schlagermoord – “Haar wil was volledig uitgeschakeld” (verdediging Melissa Torck)

Op het assisenproces over de roofmoord op Roland Roelens (66) heeft ook de verdediging van Melissa Torck (27) de vrijspraak gevraagd. Advocaten Maarten Vandermeersch en Robbie Dewaele wierpen op dat hun cliënte geen enkele andere mogelijkheid had dan haar ondertussen overleden vader Nico Torck (44) te volgen. Ook het openbaar ministerie had eerder al naar de onweerstaanbare dwang verwezen.

Het motief voor de feiten van 27 oktober 2016 blijft onduidelijk. “Was het de kluis, de relatie met Melissa of beide? Ik heb hier een week gezeten en ik weet het nog niet”, aldus Vandermeersch. Het is bijvoorbeeld opvallend dat Torck zijn zoektocht naar handlangers zo snel staakte. De daders gingen aan de haal met een kluis, maar lieten andere waardevolle spullen liggen. “Waarom moest dat die 27ste zijn? Waarom zo impulsief en waarom met zo’n gruwelijke enorme agressie?”

De verdediging merkte ook op dat Melissa Torck volgens de deskundigen slechts een IQ van 67 heeft. Daardoor kon ze niet inschatten wat haar vader precies van plan was. “Voor Melissa is het altijd zo geweest. Ze moest niet nadenken thuis. Ze had geen vragen te stellen. Vader besliste. Over de vrienden, over de hobby’s, over het werk.” Daarbij werd uiteraard verwezen naar de getuigenis van de gerechtspsychiater. “Ze had als 20-jarige geen enkele andere mogelijkheid dan haar vader te volgen. Haar vrije wil was volledig uitgeschakeld. Ze was verlamd van angst, zeker toen hij daar dan begon te steken.”

Keuzes

Openbaar aanklager Tom Janssens suggereerde ook dat er sprake kon zijn van artikel 71, maar plaatste daar een kanttekening bij. Haar toen minderjarige broer werd door de jeugdrechter en de bijzondere jeugdkamer van het hof van beroep wel schuldig bevonden. “Maar dat gaat over iemand anders. U moet een individuele beoordeling maken voor haar. A. maakte bovendien wel minimale keuzes en inschattingen”, reageerde Vandermeersch.

“Melissa, bedankt voor het vertrouwen en ik hoop dat ik het vandaag een beetje kan terugbetalen”, richtte Robbie Dewaele zich vervolgens rechtstreeks tot zijn cliënte. De verdediging benadrukte dat het een vreemd dossier is, ook door de ongeïnteresseerde houding van de speurders en vooral de onderzoeksrechter. “Het is heel bevreemdend dat de leidinggevende van een onderzoek hier komt zeggen dat hij het dossier niet heeft gelezen. En bij het OM is het dossier blijven liggen, omdat ze eigenlijk niet wisten wat ze ermee moesten doen.”

Zoontje

Ondertussen is Melissa Torck gehuwd en heeft ze een zoontje van vier. “Het is mijn innerlijke overtuiging dat Melissa hier eigenlijk niet thuishoort en al zeker niet in de gevangenis. Ze is gewoon getuige geweest van gruwelijke moord op de enige vriend die ze op dat moment in haar leven had.” Dewaele stelde dat zijn cliënte rustig in de zetel zat toen ze plots mee moest met haar vader. “Die kinderen hebben zelfs de tijd niet gehad om hun schoenen aan te doen en gingen op hun kousen mee.”

Ook de tirannieke houding van Nico Torck werd uiteraard opnieuw aangehaald. “Kunnen we het er alstublieft over eens zijn dat Nico Torck een verschrikkelijke mens moet geweest zijn? Ik denk dat we daar niet in overdrijven.” Net daarom was Melissa blij met de aandacht die ze van de veel oudere buurman Roland Roelens kreeg. “Ze dansen op een bepaald moment samen, af en toe een kus op de wang. Moeten wij daar per se een label op plakken en daar iets achter zoeken? Ze hebben samen gewoon een leuke maand gehad.”

Ten slotte werd een laatste keer verwezen naar de getuigenis van de deskundigen. De verdediging merkte op dat voorzitter Antoon Boyen tot vier keer toe vroeg of de wil van Melissa volledig was uitgeschakeld. “Ik ben ervan overtuigd dat de psychiater en de psycholoog wisten dat hun antwoord enorm belangrijk was. Artikel 71 is geen achterpoortje voor advocaten. Dat staat net in de wet voor situaties zoals vandaag met Melissa.”

Dadelijk komt ook nog de verdediging van Pedro Bouckaert aan het woord.