Alle beschuldigden vrijgesproken voor Schlagermoord in Oostrozebeke

Christelle Vercaemst (52), Melissa Torck (27) en Pedro Bouckaert (49) zijn door de volksjury vrijgesproken voor de roofmoord op Roland Roelens (66). Het slachtoffer werd op 27 oktober 2016 in Oostrozebeke de keel overgesneden door de ondertussen overleden Nico Torck (44).

De familie Torck verhuisde in september 2016 naar Oostrozebeke, waar Melissa Torck snel een innige band kreeg met buurman Roland Roelens. Mogelijk werden de avances van de zestiger na een tijdje een doorn in het oog van haar vader. Bovendien toonde hij ook interesse in de kluis van Roelens.

40 messteken

De avond van 27 oktober 2016 trok Nico Torck gewapend met een mes naar zijn bovenbuur. Melissa belde aan, zodat het slachtoffer hen zeker zou binnenlaten. Vervolgens deelde Nico Torck meer dan 40 messteken uit en sneed hij Roland Roelens de keel over. Daarbij werd het slachtoffer in bedwang gehouden door A., de toen 16-jarige zoon van Nico Torck en Christelle Vercaemst.

8.000 euro

Tijdens de roofmoord bleef de vrouw van Torck achter op hun appartement. Nadien reed ze wel samen met haar echtgenoot en A. naar een kennis in Egem. Volgens de familie Torck werd de gestolen kluis met een slijpschijf geopend door Pedro Bouckaert, waarna ze de buit van 8.000 euro verdeeld zouden hebben. Bouckaert ontkent dat met klem, maar gaf wel toe dat hij op vraag van Nico Torck een zak met bewijsmateriaal verbrandde.

De jury oordeelde dat de dochter van Torck handelde uit onweerstaanbare dwang. Voor Bouckaert had het OM zelf de vrijspraak gevraagd.