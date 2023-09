Assisen West-Vlaanderen – Verdediging van Pedro Bouckaert haalt hard uit naar de speurders

Op het assisenproces over een roofmoord in Oostrozebeke hebben de advocaten van Pedro Bouckaert (49) in hun pleidooien vooral de speurders geviseerd. Volgens meester Filip De Reuse kwam zijn cliënt enkel door de onkunde en de tunnelvisie van de politie in de beschuldigdenbank terecht. De verdediging vroeg dan ook de vrijspraak, net als het openbaar ministerie.

Ondanks die vordering van de procureur-generaal stond meester Gregory Everaert toch nog even stil bij de feiten. Daarbij werd benadrukt dat Bouckaert van een moordplan niets afwist. “Hoe kan dat als ze nog niet wisten wat ze met de kluis zouden doen? Waarom zou Nico Torck dan ook nog de moeite doen om andere handlangers te zoeken?” De beschuldigde gaf toe dat hij op vraag van de dader wel enkele spullen verbrandde. “Zelfs toen de familie Torck aan zijn deur stond om een zak te verbranden, was hij niet op de hoogte. Anders had hij toch op zijn minst die brandput uitgekuist.”

Meester Filip De Reuse prees de houding van openbaar aanklager Tom Janssens. “Het siert u dat u vraagt om hem vrij te spreken. U voelt zich bedrogen door uw eigen mensen. De speurders van de zone Midow. Wij voelen ons al zeven jaar bedrogen. Al zeven jaar lang strijden wij dag in dag uit tegen dit gedrocht van een onderzoek.” Vervolgens werd ook verwezen naar de talloze positieve getuigenissen over Pedro Bouckaert. “Ik heb nog nooit zo’n brave mens in die beschuldigdenbox zien zitten.”

Eerder deze week raakte bekend dat de politiezone Midow wellicht zal ontbonden worden en daar is de verdediging niet rouwig om. “Ik zal blij zijn als wij daar een klein steentje aan bijgedragen hebben. Ik meen dat. Ik ben heel erg diep ontgoocheld. Wat zij gepresteerd hebben is inderdaad du jamais vu. En er mag daar meer dan één zijn kepie aan de haak hangen. Dit dossier is een schoolvoorbeeld van tunnelvisie.” Uitgerekend de beschuldigde en zijn partner deden zelf meerdere voorstellen om bijkomend onderzoek te doen. Er werd echter geen bankonderzoek uitgevoerd en andere mogelijke pistes in verband met de kluis werden nooit onderzocht. “Het is ook gewoon carrément een barslecht onderzoek. Men heeft nooit een reconstructie uitgevoerd waar men een had moeten uitvoeren. En op de andere reconstructie zijn we nooit uitgenodigd.”

Beschamend

Onderweg naar de gevangenis overhandigde Nico Torck zelf ruim 3.000 euro aan de speurders. Het geld werd echter niet sporenbewust in beslag genomen, waardoor het nooit onderzocht kon worden op vingerafdrukken van Bouckaert en zijn vriendin. In de gevangenis werd bij Torck nog eens 1.000 euro ontdekt. “Ze hebben het dan nog niet door. Dat zijn speurders op een moordonderzoek. Moest mijn medewerker zo tewerk gaan, zou de liefde niet te lang duren. Het is gewoon beschamend. Ik zou daar zeer lang over kunnen pleiten.”

Om het belang van een correct onderzoek te benadrukken, verwees meester De Reuse ook nog naar een spreuk van de Franse filosoof Montesquieu. “Het onrecht aan één iemand aangedaan, is een bedreiging voor iedereen. Ik hoop dat we hier allemaal lessen kunnen trekken uit deze zaak.” Ten slotte vroeg de verdediging om Bouckaert terug te laten keren naar zijn partner, zijn dochter, zijn pluszoon en zijn zieke doofstomme moeder. “Pedro, ik hoop oprecht dat je hier met opgeheven hoofd kan buitengaan. Ik weet dat je geen leugenaar bent. Uw familie en uw vrienden weten dat ook.”

Vrijdag om 9 uur worden de eventuele replieken gehouden. Daarna krijgen de beschuldigden het laatste woord en kunnen het hof en de jury in beraad gaan.