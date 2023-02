Assisenproces rond fatale ripdeal in Roeselare ligt stil door wrakingsverzoek

Het assisenproces tegen Sacha Brunessaux (22) ligt sinds deze ochtend voor onbepaalde tijd stil door een wrakingsverzoek van de verdediging. Het is niet duidelijk waarom meester Johan Platteau voorzitter Joeri Pieters wil wraken. Het Hof van Cassatie zal nu over de kwestie moeten oordelen.

Sacha Brunessaux moet zich voor het Hof van Assisen verantwoorden voor doodslag op Agaverdi Mahmudov (18). Op 25 februari 2020 wilde de beschuldigde aan het Geitepark in Roeselare 250 gram cannabis verkopen aan het slachtoffer. De jongeman uit Menen had echter met enkele kompanen een ripdeal gepland. Tijdens een schermutseling werd ‘Agach’ Mahmudov doodgeschoten door de Roeselarenaar.

Procedure geschorst

Donderdagochtend zouden de getuigenverhoren afgerond worden, maar zover kwam het niet. “Er is mij meegedeeld dat naar aanleiding van de zitting van gisteren meester Platteau om 9.06 uur een wrakingsverzoek heeft neergelegd op de griffie”, verklaarde voorzitter Joeri Pieters. Over de redenen voor het wrakingsverzoek kon de voorzitter niets kwijt. “Het gevolg is dat de huidige procedure wordt geschorst en dat we dus niet verder kunnen”, klonk het.

Discussie woensdagavond

Mogelijk heeft het wrakingsverzoek te maken met een discussie op het einde van de zitting woensdagavond. Platteau drong er toen op aan dat het proces niet over het weekend zou getild worden. De voorzitter maakte duidelijk dat het zijn bedoeling was om het proces vrijdagavond te laten eindigen, maar dat hij geen voorstander is van debatten tot na middernacht. Op dat moment stelde voorzitter Joeri Pieters dat de debatten over de strafmaat in dat geval op maandag gehouden zouden worden. Daarbij leek hij niet in de voorwaardelijke wijs te spreken, terwijl de verdediging op basis van wettige zelfverdediging de vrijspraak zou vragen.

Het is niet duidelijk of die kwestie effectief de reden is voor het wrakingsverzoek. “Ik ga geen commentaar geven in de media”, aldus Platteau. De burgerlijke partijen verklaarden dat ze het betreuren dat het proces stilgelegd moet worden. Op de inhoud van het wrakingsverzoek hadden ze nog geen zicht.

“Als men vindt dat het terecht is, zal de procedure vanaf nul herbeginnen met een andere jury” – Voorzitter van Het Hof, Joeri Pieters

Ten slotte legde de voorzitter aan de juryleden nog uit dat het Hof van Cassatie nu zal moeten oordelen over het wrakingsverzoek. Dat impliceert dat hij zich niet bij de wraking zal neerleggen. Volgens Pieters zou Cassatie zich binnen de acht dagen over de kwestie buigen. “Als men vindt dat het terecht is, zal de procedure vanaf nul herbeginnen met een andere jury”, klonk het. In het andere geval zal het assisenproces op een latere datum met hetzelfde hof en met dezelfde jury hervatten.