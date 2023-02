Assisenproces rond fatale ripdeal in Roeselare van start

Wat is een ripdeal?

We spreken over een ripdeal wanneer een van de criminele partijen bij een drugstransactie er vandoor gaat met zowel het geld als de drugs. Een ripdeal lag in het verleden al vaker aan de basis van gewelddadige feiten met fatale afloop in West-Vlaanderen.

– Gewapend met een stroomstootwapen kwam de de vijftienjarige Milan Meert uit Brugge op 24 september 2021 in de Oostkampse Nieuwenhovewijk een drugsschuld vereffenen met de toen negentienjarige Jordy D. Die laatste had drugs gestolen uit de entourage van Meert. Het kwam tot een schermutseling waarbij Jordy D. de jonge Bruggeling doodstak met een bajonet.

– Op 15 augustus 2016 schoot Tom K. uit Moorslede in Dadizele de 20-jarige Antwerpenaar Elias K. dood. De zogenaamde “fitnessmoord” – het slachtoffer was een fervent fitnesser – kaderde in de verkoop van een kilogram cannabis. Tom K. kreeg voor het hof van beroep in Gent twaalf jaar cel voor doodslag en nog eens veertig maanden cel voor drugsbezit.

– In mei 2013 kwam de 34-jarige Steve De Bouvere door een messteek om het leven tijdens een mislukte ripdeal op een appartement in de Baron Ruzettenlaan in Assebroek. In maart 2014 kreeg dader Kenneth H. voor de Brugse correctionele rechtbank achttien maanden voorwaardelijke celstraf. Volgens de rechtbank was er sprake van uitlokking. Later werd die straf effectief door een nieuwe veroordeling.