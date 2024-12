Vechtpartijen met jongeren ontsieren De Warmste Week in Brugge: “We treden kordaat op bij deze incidenten”

Twee nachten na elkaar hielden jongeren massale vechtpartijen op ‘t Zand in Brugge, vlakbij Het Warmste Huis van De Warmste Week, die net is ingezet. Burgemeester Dirk De fauw betreurt de feiten, maar is ook kritisch: “Dat een politieke partij dit nu uitbuit op sociale media, betreur ik.”

Op zijn Facebookpagina postte Vlaams Belang een ontluisterend filmpje van de vechtpartijen. “Wanneer stopt dit? Is dit de samenleving die we willen nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen? We moeten dit tuig hard aanpakken en zware straffen geven. Enkel zo kunnen we onze jeugd weer veilig laten uitgaan”, zo luidt het bijhorend commentaar van het Vlaams Belang.

Opgepakt

Yves Rotty, korpschef van de Brugse politie, bevestigt de feiten. Ze vonden twee nachten na elkaar plaats – zowel in de nacht van dinsdag op woensdag als die van woensdag op donderdag: “We kregen enkele meldingen binnen van vechtpartijen in de binnenstad. Dat was woensdagavond, vooral na afloop van De Warmste Week, in de buurt van ’t Zand maar ook verderop in de uitgaansbuurt.”

“We onderzoeken alle incidenten en maken een proces-verbaal op, dat naar het parket gaat, dat beslist over het gevolg. We hebben ook enkele mensen opgepakt. We willen nog eens benadrukken dat de politie in grote getale aanwezig is op het terrein en in de stad, zowel zichtbaar als in burger. We treden kordaat op bij incidenten waarbij geweld gebruikt wordt.”

Warm evenement

Brugs burgemeester Dirk De fauw betreurt de incidenten: “De Warmste Week is vooral een warm evenement dat veel mensen samenbrengt rond een goed doel. Er is uiteraard ontzettend veel volk en net zoals bij andere evenementen zijn incidenten links en rechts helaas onvermijdelijk.”

“Dat een bepaalde politieke partij dit nu politiek uitbuit op de sociale media, betreur ik evenzeer. Laten we focussen op het positieve verhaal van De Warmste Week en laten we de politie zijn werk doen!”