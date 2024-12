Pommelien Thijs zet Brugge in lichterlaaie op eerste avond Warmste Week

Burgemeester Dirk De fauw en MNM presentatrice Maureen Vanherberghen gaven gisteren (woensdag) het startschot voor De Warmste Week in Brugge. Om 19:00 uur mochten Portland, Meau en grote publiekslieveling Pommelien Thijs de muzikale aftrap geven. Een goeie vijftienduizend mensen zakten daarvoor af naar ‘t Zand.

De tweede editie van De Warmste Week in Brugge is gestart. En hoe! Al van de eerste dag, een doodgewone weekdag, zakte een massa volk af naar ‘t Zand, het grootste plein van de provinciehoofdstad.

Eerder op de dag, om 16:00 uur, werd de grote solidariteitsactie van de VRT officieel opgestart door MNM presentatrice Maureen Vanherberghen en Brugs burgemeester Dirk De fauw (cd&v) die de elektriciteitskabels in elkaar plugden om de digitale vlam te laten ontsteken boven de De Warmste Week site.

Om 19:00 uur was het dan tijd voor het muzikale programma waarmee de ambiance op het plein echt op gang werd getrokken. Daarbij werd geopend met Portland, de Belgische dreampopband bestaande uit Jente Pironet, Nina Kortekaas, Bram Van Hove, Sebastian Leye en Boris Van Overschee. Tijdens hun optreden begon het plein al meer dan goed vol te lopen.

Derde keer

Toen de Nederlandse zangeres MEAU aantrad, vanaf 20 uur, was ‘t Zand duidelijk nog meer gevuld. Haar hit ‘Dat heb jij gedaan’, werd door heel wat fans op het plein meegezongen. En kort na 21:00 uur was het dan de beurt aan Pommelien Thijs, de hoofdact van de openingsavond.

“Het is voor de derde keer dat we mogen optreden voor De Warmste Week en het is telkens weer een enorm groot feest”, liet Pommelien enthousiast verstaan bij het begin van haar set. Haar grote hits zoals ‘Erop of eronder’, ‘zilver’, ‘het beste moet nog komen’ maar ook het meer intieme ‘kleine tornado’ werden door duizenden mensen op het plein meegezongen.

Volgens burgemeester Dirk De fauw, die de show van op de hoogste verdieping van de KBC-toren meevolgde, waren er op dat moment minsten vijftienduizend mensen aanwezig op het plein. “Het is een prachtige start van deze Warmste Week in Brugge”, liet hij weten.

“Mocht er nog meer volk afkomen de komende dagen kunnen we de bushalte naast het concertgebouw ook nog in nemen en de bussen verhuizen naar het stationsplein.”

