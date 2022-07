Laat zien dat je een Nieuwpoort-lover bent

Deze sokken met Nieuwpoortse garnalen of met een rood-witte vuurtoren maken deel uit van de duurzame kledinglijn #NPTlover.

De collectie omvat ook T-shirts, polo’s, sweaters en zippers. Voor de kinderen zijn er T-shirts en sweaters met Gust Garnaal en Zoë Zeehond. De rompertjes vormen dan weer een origineel geboortegeschenk.

De collectie is te koop in het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad.

Hendrikaplein 11 in Nieuwpoort – www.visit-nieuwpoort.be

