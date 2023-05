Uitbundige bloemenprints voor hem en voor haar

Geen zomermode zonder uitbundige bloemenprints. Dit seizoen duiken ze overal op, in alle stijlen. Van luchtige jurken tot fancy herenhemden voor een exotische bestemming of een gardenparty. In flashy kleuren of in tedere pastels. Natuurgetrouw of gestileerd. Pure flowerpower, van toen en nu.

Dina’s bloemen

Bloemenjurk met strik op de rug (79,95 euro), van JBC X Dina Tersago.

© Weekend Max Mara

Zijdezachte zomer

Een zomertuin op z’n best, met bloemen, vruchten en discrete lieveheersbeestjes, bedrukt op dit zijden hemd (319 euro), van Weekend Max Mara.

© Revolution

Margrieten voor de man

Herenhemd met gestileerd margrietmotief (79,95 euro), van Revolution bij Juttu.

© Gant

Tijd voor blote benen

Bloemenshort in lichte stof (140 euro), van Gant.

© Intimissimi

Retroromantiek

Romantisch bustiertopje met rozenprint (39,90 euro), van Intimissimi.

© Scotch & Soda

Hawaï, here we come

Helemaal klaar voor zomerse vakanties: hemd (129,95 euro) en short (79,95 euro), van Scotch & Soda.

© Luca Manfredi

Bloemenmeisje

Pastelkleurig jurkje met volants (140 euro), van Twinset Girls.

© Taifun

Wazig zicht

Lange rok met blurred bloemmotief (89,99 euro) van Taifun.

© Signe Nature

Vlindermouwen

Uitwaaierende, lange bloemenjurk met vlindermouwen (139,99 euro), van Signe Nature.

© Y.A.S

Zuiderse flair

Strokenjurk met spaghettischouderbandjes (89,99 euro), van Y.A.S.

© Guess

Strobloem

Handtas (125 euro) met gevlochten middenstuk waarin een strobloem verwerkt is, van Guess.

© Four Roses

Frisgroen

Wijde pantalon (145 euro) en effen top (115 euro), van Four Roses.

© Lois

Hippienostalgie

Flashback naar de flowerpowertijd: wijde jeans met bloemen en vlinders (189,95 euro), van Lois.