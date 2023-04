Zomerjurken in alle stijlen en kleuren

Geen kledingstuk dat zo van zonnige dagen doet dromen als een zomerjurk. Losjes en lang, zuiders en zwierig, kort en comfy, romantisch met een retrotintje of ronduit exotisch. In effen wit of in een bonte kleurenmix. Easy going voor op vakantie of sexy voor een zomerse party.

Lekker losjes

Korte jurk (139 euro) van The Laundry Lab.

© C&A

Ikatprint

Doorknoopjurk met etnisch motief (49,99 euro), van C&A.

© Y.A.S

Bonte kleurenmix

Veelkleurige maxi-jurk (89,99 euro), van Y.A.S.

© Orta

Zuiders en zwierig

Mouwloze jurk met uitwaaierend rokgedeelte (135 euro), van Orta.

© Lewis Mellis

Pofmouwen

Zachtroze jurk in reliëfstof (129 euro), van Lewis Mellis.

© Scotch&Soda

Pasteltinten

Mouwloze jurk met blurry motief (219,95 euro), van Scotch&Soda.

© Xandres

Rechttoe rechtaan

Aansluitende jurk (199 euro), van Xandres.

© Gant

Luchtig linnen

Pure eenvoud: effen linnen hemdjurk (160 euro), van Gant.

© Caroline Biss

Aardetinten

Colourblocking-jurk in warme kleuren, met volants aan de mouwen (250 euro), van Caroline Biss.

© LolaLiza

Bloemen en bladeren

Op en top zomers: jurk met veelkleurig bloem- en bladmotief (59,99 euro), van LolaLiza.

© Arket

Stropje

Veel of weinig bloot opzij? Met de stropsluiting kan je meer of minder huid laten zien (89 euro), van Arket.

© Weekend Max Mara

Nostalgie

Witte jurk in broderie anglaise (549 euro), van Weekend Max Mara.

© Nous Antwerp

Tie-dye

Jurk met artisanale print (299 euro), van Nous Antwerp.