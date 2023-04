Coole badmode om te chillen aan zee

Nog even en we kunnen weer chillen aan zee, hier of op een exotische bestemming. Tijd om coole beachwear te scoren. Denk sportieve badpakken, bikini’s met coutureallures, coole surfshorts en relaxte outfits voor de weg van en naar het strand.

Eendelige badpakken zijn al verschillende jaren sterk aanwezig in het aanbod. Van hooggesloten modellen die perfect blijven zitten bij het zwemmen over modellen met een ingewerkte beugel en fraaie schouderbandjes tot strapless modellen voor zonnekloppers.

In de seventies en de prille eighties waren ietsiepietsie-bikini’s een hit, denk zuinige driehoekjes die met koordjes dichtgeknoopt werden. Ze zijn nog altijd aanwezig, vooral in het jongere gamma, en zijn ideaal voor als je niet veel te verbergen hebt. Vanaf een zekere cupmaat wordt er vaak overgeschakeld naar modellen die iets meer om het lijf hebben en die de boezem goed ondersteunen. Ook de bikinibroekjes zijn tegenwoordig wat rijker van stof: modellen met hoge taille scoren goed en koppelen comfort aan een corrigerende functie zodat de buik er wat vlakker uitziet. Kleine imperfecties kan je ook maskeren met reliëfstoffen die deze zomer het mooie weer maken. Voor wie niet kan kiezen tussen een eendelig badpak en bikini, is er de trikini.

“De trend is badmode die je op verschillende manieren kan dragen”

Op de rug ziet hij eruit als een bikini maar vooraan zijn boven- en onderstuk met elkaar verbonden, centraal of asymmetrisch.

1/17 Allemaal streepjesBadmode (badpak 65 euro) voor de kleintjes, van Elle & Rapha. © Elle & Rapha 2/17 Vleugje glamourBadpak in een combinatie van streepjes en effen glitterstof (140 euro), van Marie-Jo Swim. © Marie-Jo Swim 3/17 PaisleyBeugelbikini met paisleyprint (bovenstuk 120 euro, broekje 57 euro), van Empreinte. © Empreinte 4/17 DoorkijkpantalonBikinitop (12,99 euro), broekje (9,99 euro) en semitransparante pantalon (25,99 euro), van C&A. © C&A 5/17 Voor waterrattenSportief badpak (79,95 euro), van Rosa Faia. © Rosa Faia 6/17 VeelzijdigFelroze badpak in reliëfstof (175 euro) dat op verschillende manieren gedragen kan worden, van Prima Donna. © Prima Donna 7/17 Eenvoud siertEffen groen badpak in reliëfstof (59 euro), van Arket. © Arket 8/17 Luxe badmode en accessoiresBadpak van het Franse luxelabel Eres (450 euro) en juweel/ceintuur (760 euro) van Eres in samenwerking met het Parijse juwelenhuis Goossens. © Eres 9/17 LuipaardprintBikini met luipaardmotief (bovenstuk 110 euro en slip 110 euro), van Alex Antwerp. © Alex Antwerp 10/17 Kaapse creativiteitBadpak (59 euro), van &Other Stories in samenwerking met de Zuid-Afrikaanse textielontwerpster Sindiso Khumalo. © &Other Stories 11/17 BeachboySurfshort (230 euro) van Vilebrequin & The Beach Boys. © Vilebrequin & The Beach Boys 12/17 Cosy en nostalgischBroekjes (125 euro) en topjes (55 euro) in sponsfluweel, van Howlin’. © Howlin’ 13/17 Schouders blootWarm oranje strapless badpak, geleverd met afneembare schouderbandjes (44,99 euro), van Veritas. © Veritas 14/17 Warme gloedBikini met gedrapeerd bovenstuk (84 euro) en hogetailleslip met ceintuur (68 euro), van Banana Moon Couture. © Banana Moon Couture 15/17 LuchtigBadpak met royale uitsnijdingen en gekruist decolleté (110 euro), van Guess. © Guess 16/17 One shoulderBedrukt badpak (150 euro) met fraaie asymmetrie, van Gottex. © Gottex 17/17 DuurzaamBikini’s (top 75 euro en slip 56 euro), hemd (79 euro) en short (59 euro), van het duurzame Belgische label Kaly Veelzijdigheid troef

Kleren die je op verschillende manieren kan dragen, vormen een belangrijke trend en dat geldt ook voor de badmode. Zoals modellen met stropjes die toelaten om je badpak of bikini hoger of lager te dragen. Zo kan een bikinitop en broekje nu eens de buik helemaal bloot laten en dan weer de indruk geven van een badpak. Eendelige badpakken met afneembare schouderbandjes kunnen dan weer strapless of met een haltersluiting gedragen worden.

Voor de weg van en naar het strand zijn er vlotte shorts, luchtige hemden, pareo’s en lichte pantalons. Te combineren met waterbestendige flipflops of zuiderse espadrilles. Ideaal om achteraf nog een terrasje mee te pikken.