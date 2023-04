Geel fleurt jou en jouw garderobe op

Als er één kleur is die geassocieerd wordt met zon, vrolijkheid en energie, dan is het wel geel. Geel is al verschillende seizoenen ‘on trend’, in alle schakeringen. Van de vurige versie van de paaslelie, over een pittige citroentint, tot het zachtgeel van donzige paaskuikens. Laat het met Pasen al geel zijn dat de klok slaat.

Gestrikt

Jurkje (vanaf 195 euro – voor de kleinere maten) en pet met strik (95 euro), van Caroline Bosmans.

© Twinset Milano

Sensuele inkijk

Lange jurk met luchtige inkijkjes opzij (301 euro), van Twinset Milano.

© Taifun

Paasbest pak

Knalgele blazer (149,99 euro) en bijhorende pantalon (99,99 euro), van Taifun.

© Pictuur

Flashy feet

Peep-toelaarsje met stilettohak (550 euro), van Morobé.

© Julia June

Gepoft

Zomerjurk met pofmouwen (259 euro), van Julia June.

© Natan

Zonnig en zwierig

Mouwloze jurk met asymmetrische lengte en lange, bijhorende foulard, uit de couturecollectie van Natan (prijs op aanvraag).

© Max Mara

Kort-lang

Oversized blazer (849 euro), short (315 euro) en rolkraagtruitje (315 euro), van Max Mara.

© Attic and Barn

Sunny shopper

Lederen shopper (186 euro), van Attic and Barn.

© Tamaris

Pump it up

Zachtgele pump (69,95 euro), van Tamaris.

© Xandres

Zomerproof

Mouwloze, wijde jurk (199 euro), van Xandres.

© Rochas

Citroenparfum

Een parfum als het ultieme accessoire: Rochas Citron Soleil, een frisse geur om de lente te vieren (79 euro voor 100 ml).

© Barbour

Buckethoedje

Zonnig hoedje voor de kids (29,95 euro), ook verkrijgbaar in volwassen maat (36,95 euro), van Barbour.

© Sun68

Bolletjestrui

Herenpolo (79 euro) met detail in bolletjesmotief, van Sun68.

© MbyM

Pied de poule

Eigeel jasje met pied de poule-motief (109,95 euro), van MbyM.

© Baum und Pferdgarten

Warmhouder

Wolletje voor frisse lentedagen: gebreide cardigan (189 euro), van Baum und Pferdgarten.

© Maliparmi

Lenteblaadjes

Bloes met gestileerd bladmotief (290 euro), van Maliparmi.

© Hampton Bays

Ruitjes in reliëf

Doorknoopjurk met pofmouwen in lichte, gewafelde stof (179 euro), van Hampton Bays.