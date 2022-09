Kleur op kantoor

De vakantiesfeer is weggeëbd, de warmste dagen zijn voorbij. Tijd om de zomerjurken, topjes, T-shirts en bermuda’s te ruilen voor stijlvolle kantooroutfits. Back to business.

De dresscodes op kantoor zijn de laatste jaren veel versoepeld, in de ene sector al meer dan in de andere. Dat betekent niet dat je er op het werk als een sloddervos of als een toerist moet bijlopen. Een verzorgde outfit die aangepast is aan het type job dat je uitoefent, geeft blijk van professionalisme. En bovendien maak je met een aangepaste ‘werkoutfit’ vlotter mentaal de klik van werk naar vrije tijd en vice versa. Niets is zaliger dan bij thuiskomst je pak te ruilen voor cosy homewear of voor je lievelingsjeans en een losse trui.

Broekpakken in alle stijlen

Dat zakelijk en comfortabel perfect kunnen samengaan, bewijst het succes van broekpakken voor vrouwen. Licht oversized blazers en hogetaillepantalons of pantalons met een elastische taille, zijn de trend van het moment. Ze staan elegant en laten toch alle bewegingsvrijheid toe. Een broekpak is een investering waar je het hele jaar door van kan genieten en een no brainer wanneer je ‘s morgens voor de spiegel staat. Enkel de top en de schoenen kunnen voor een kleine keuzestress zorgen.

En het hoeft helemaal niet saai te zijn: dit seizoen zie je broekpakken in alle mogelijke kleuren, van felroze, rood, felgroen, felblauw tot pasteltinten, in effen versie of met motieven. De klassieke blazer maakt ook vaak plaats voor een kort, sportief jasje en de pantalon voor een wijd model met elastische taille. Je vindt tegenwoordig broekpakken in alle prijsklassen en kwaliteiten. Wil je investeren in een ‘blijver’, ga dan voor een zwart of marineblauw pak in een mooi materiaal en een tijdloze snit, en dé perfecte witte chemisier. Het is een outfit waar je overal en altijd mee scoort en die je zowel op een feest als op kantoor kan dragen. Geef er een glamoureuze draai aan met pumps, een foulard en een fantasiejuweel of maak het broekpak sportief met vlotte sneakers of loafers.

De revival van bloes en rok

Op milde herfstdagen kan je je pak combineren met een eenvoudig hemd voor een androgyne look of met een vrouwelijke bloes met een sjaalkraag, ruches of een leuke print. Wie de nadruk op de taille wil leggen, draagt het hemd of de bloes strak in de pantalon; een mooie ceintuur maakt die look helemaal af. Als alternatief voor een lederen riem kan je ook opteren voor een foulard die je als ceintuur draagt. Dat geeft een speels en kleurig tintje. Een iets langer hemd kan je dan weer losjes over de pantalon dragen. Of je kan voor beide kiezen: de ene helft strak in de pantalon, de andere losjes eruit, een vaak gespotte trend, vooral bij de jongere generatie.

“Het mag er allemaal weer wat chiquer uitzien, zolang het maar comfortabel zit”

Samen met de revival van de bloes, zien we ook dat de rok de laatste seizoenen aan populariteit wint, vaak als onderdeel van een mantelpakje. Lange rokken met gelijkgestemde tops, geven dan weer de indruk van een jurk, maar bieden het voordeel dat je kan combineren met andere stukken.

1/21 Nerdy-chic: debardeur (119,90 euro), ribfluwelen pantalon (139,90 euro) en hemd (99,90 euro), van Terre Bleue. © Terre Bleue 2/21 Bloes (159 euro) en bijhorende pantalon (149 euro), van Hampton Bays. © Hampton Bays 3/21 Altijd stijlvol: zwarte blazer (89,99 euro), bijhorende pantalon (59,99 euro) en witte bloes (59,99 euro), van d’Auvry bij e5. © d’Auvry 4/21 Wijde pantalon (219,90 euro), top (59,90 euro) en cardigan (179,90 euro), van Tommy Hilfiger. © Tommy Hilfiger 5/21 Blazer (69,90 euro), pantalon (39,90 euro), hemd (39,90 euro) en cardigan (39,90 euro), van Uniqlo. © Uniqlo 6/21 Bloes (208 euro) en plissérok (250 euro), van Twinset Milano. © Twinset Milano 7/21 Oversized bloes van wol en katoen (249 euro) en pantalon van viscose en wol (279 euro), van Julia June. © Julia June 8/21 Geruite pantalon (179 euro), top (79 euro) en jasje (219 euro), van Her. © Kurt Anthierens 9/21 Geruite blazer (129 euro), ribfluwelen pantalon (89,99 euro) en schoenen (149,99 euro), van Selected Mannen: tussen formeel en relaxed

Spot je een man in pak en das, dan is de kans groot dat hij in de financiële of juridische sector werkt of naar een belangrijk event moet. De das zal nooit helemaal verdwijnen, als symbool van de formele kledij. Het is bovendien het meest opvallende modeaccessoire van de man: een kleurige das of een zijden exemplaar met een fraai motief kan het verschil maken, wat ook gezegd kan worden van manchetknopen. Beide accessoires worden geassocieerd met maatpakken die als gegoten zitten. Bij de confectiepakken neigt de trend naar losjes en zelfs oversized. Ze worden vaak gecombineerd met een trui of een hemd in dezelfde kleur van het pak. Ook fluwelen pakken, in diverse kleuren, doen het goed, naast de combinatie van een chino of een ribfluwelen pantalon met een blazer.

Loafers en hybride schoenen

Lederen schoenen of sneakers? Formeel of sportief? Niemand kijkt nog op van blitse sneakers die onder een pak gedragen worden. En toch zien we dat de lederen schoen weer terrein wint. Zoals de klassieke loafer die stijl en comfort combineert en daarmee perfect in het kantoorplaatje past. Of de lederen veterschoen met sportieve zool. Het mag er allemaal weer wat chiquer uitzien, zolang het maar comfortabel zit.