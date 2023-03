Gloednieuwe Scheldefietsroute verkent glooiend landschap tussen Leie en Schelde

Met de gloednieuwe Scheldefietsroute verkennen we het zachtglooiende landschap tussen Leie en Schelde. Boven op de Geitenberg bij Kooigem wappert wat textiel aan de Tontekapel. Om genezing af te smeken. We fietsen door rustige valleitjes en genieten van uitgestrekte vergezichten.

Praktisch – Afstand: 46 km. – Bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. – Gratis parking: Site Transfo vooraan, Blokellestraat 113b in Zwevegem.

Het dwarsen van Site Transfo in Zwevegem, een bijzonder stukje industrieel erfgoed, blijft iets bijzonders. We nemen ons voor na de fietstocht hier nog wat langer te blijven hangen. Op het Kanaal Bossuit-Kortrijk is de kajakclub aan het trainen. Het jaagpad volgend, zien we de taluds aan weerskanten alsmaar hoger oprijzen. In de zomer bloeien hier wilde orchideeën. Waar de taluds het hoogst zijn, voeren de schepen in de 19de eeuw door een 600 meter lange tunnel. Het weghalen van de tunnel was in 1971 wereldnieuws. Aan de recent gerestaureerde Sint-Pietersbrug (1) verlaten we het jaagpad. Dit ijzeren brugje geeft aan hoe smal het oorspronkelijke kanaal was.

Buizerd op de loer

We fietsen bergop richting Heestert. Ter hoogte van frituur De Statie draaien we rechts het Guldenspoorpad op, een prachtig fietspad tussen de velden op een voormalige spoorweg. Helaas eindigt het al in het centrum van Avelgem waar we in het centrum langs oc De Spikkerelle de Avelgemse Scheldemeersen (2) induiken. De knik in het landschap is duidelijk zichtbaar. In deze prachtige omgeving ligt altijd wel een buizerd of valk op de loer naar wat lekkers.

Aan de derde afgesneden Scheldebocht gaan we rechts op een onverhard pad naar de Schelde. We volgen de rivier stroomopwaarts. Af en toe fietsen we op Waalse bodem. De taalgrens volgt het vroegere, meer bochtige verloop. Opmerkelijk ook hoeveel meer wind er langs de Schelde wordt aangevoerd.

In de prachtige Avelgemse Scheldemeersen ligt altijd wel een buizerd of valk op de loer naar wat lekkers. © MAF

Zuiver water

De sluis van Bossuit bewonderen we van bovenaf. Het oude pompgebouw (3) staat ernaast. Distilleerderij The Spirits Valley nam twee jaar geleden haar intrek in het gebouw. Je kan er een rondleiding boeken.

Het is ijzig stil langs de Schelde. Af en toe glijdt een boot voorbij. Aan het Oud Zwembad van Spiere (4) knijpen we de remmen dicht. Wat ooit begon als een waterzuiveringsstation werd al snel een buitenzwembad. Na een verdrinking werd het aan zijn lot overgelaten. Je ziet er nog altijd de kleedcabines en de kuip van het bad. Er hangen oude foto’s.

Hoogste punt

Voorbij de sluis volgen we het paadje rechts langs het Spierekanaal. Aan het water werd pas onlangs een nieuwe picknickplek ingericht. Langs het centrum van Spiere zoeken we weer het glooiende landschap op.

In het gezellige Kooigem liggen de volkscafés rond de kerk. Iets verderop verlaten we het asfalt en beklimmen langs een onverhard pad de Geitenberg (52 meter). Het bijna hoogste punt wordt gemarkeerd door de Tontekapel. We dalen af in een vallei met prachtige vergezichten.

In de Brucqstraat houden we halverwege een klim halt aan een picknickweide met picknickkast (5). Je kan een hoevepicknick voor deze fraaie ‘Instagrammable’ plek op voorhand bestellen op www.zwevegem.be/picknick.

Een aantal goed getrainde wielertoeristen vlamt ons voorbij terwijl we bergop naar De Lange Munte in Kortrijk fietsen. Waar we rechts om de sportcampus heen draaien, gaat het weer heuvelafwaarts. Al snel bevinden we ons opnieuw tussen de akkers, dwarsen we een aardappelhoeve en bereiken we langs een trage weg het centrum van Zwevegem.

De 50 bar op Site Transfo is open van donderdag tot zondag. Tip: bestel er een biertje van de Circusbrouwerij die zich ook op deze site bevindt.





Iedereen op de fiets Westtoer opent in een razend tempo nieuwe fietsroutes, waaronder deze Scheldefietsroute. Het zijn allemaal bewegwijzerde suggestieroutes op de fietsnetwerken, een soort van best of dus van wat de regio te bieden heeft. Ontdek ze allemaal op www.visitwestvlaanderen.be.





Hieronder vind je de fietstocht langs het water tussen Leie en Schelde in pdf.

Fietstocht langs het water tussen Leie en Schelde KW Weekend