Natuurwandeling rond bloemendorp Kanegem

Binnenkort bloeien de meer dan 10.000 rozen in Kanegem weer in volle glorie. Het bloemendorp heeft zelfs vier eigen variëteiten, waaronder de Kanegem Pink. Wij verkennen de oostelijke kant van het geboortedorp van flandrien Briek Schotte en kardinaal Godfried Danneels. Over trage wegen stappen we tussen akkers en langs eeuwenoude verhalen in het landschap.

Praktisch – Afstand: 6 km. – Bewegwijzerd met pijltjes met het opschrift ‘Oosthoekwandeling 6 km’. – Gratis parking rondom de Sint-Bavokerk in Kanegem-Dorp (Tielt). – Niet geschikt voor rolstoel en kinderwagen.

De Sint-Bavokerk (1) is veel te groot voor een dorpje als Kanegem. Toen pastoor Gustaaf de Maître eind 19de eeuw zijn aanstelling kreeg in het dorp wou hij koste wat het kost een nieuwe kerk.

Het ene megalomane project na het andere werd afgekeurd tot hij met het zesde iets ingetogener plan op de proppen kwam en zich met zijn eigen fortuin borg stelde voor de werken. Na tien jaar konden de werken beginnen, maar de pastoor stierf in 1910 voor de nieuwe kerk was afgewerkt.

In het vroegere gemeentehuis huist de plaatselijke Chiro. Rechts van de kerk en vlak bij het beeld van IJzeren Briek stappen we tussen huisnummers 5 en 7 een kerkwegel in. Het pad komt uit op een relatief nieuw speelplein (2) omringd door een geboortebos.

Ezel in de voortuin

In de woonwijk ruikt het naar BBQ. We gaan rechts in een twintig jaar oude geboortedreef. Het eerste pad links is zo smal dat we er bijna aan voorbij waren. We blijven rechtdoor aanhouden en stappen door tot waar de wijk grenst aan de akkers rond Kanegem. Hier kijken we uit over de Neringenvallei. Aan de andere kant op een even hoge uitloper van het Tielts Plateau ligt Aarsele.

We gaan rechtsaf op de gekasseide Neringenstraat die beide dorpjes met elkaar verbindt. Ter hoogte van huisnummer 39 stappen we links de door bloeiende hagen omzoomde oprit op. Het leidt naar de omwalde gerestaureerde hoeve Groot Goet ten Broucken (3). In de voortuin graast een ezel. Hier is al sinds de 10de eeuw activiteit. We draaien mee rond de wal. Op de linkerbovenhoek gekomen, volgen we links langs de beek een smal pad naast een pas omwoelde akker. Overal zijn boeren aan het werk op het land. Nering betekent in het Oudnederlands laag en moerassig land en dat merken we al snel.

Het pad komt uit op een privéoprit die we links tot aan de Haantjesstraat volgen. Hier kan je ook kiezen voor de langere route van 9 kilometer door de meersen van de Neringenbeek. Wij gaan voor de 6 kilometer door links af te slaan.

De pas gerestaureerde Mevrouwmolen staat te koop. © MAF

Molen te koop

We stappen langzaam bergop tot we op de Oosthoekstraat het hoogste punt bereiken. Wat nu Aveve is, was in de 19de eeuw de bruisende herberg Le Coq Cabaret. We slaan rechtsaf en in de eerste bocht gaan we links in de Mevrouwmolenstraat, genoemd naar de witte bakstenen stellingmolen wat verderop. De pas gerestaureerde molen staat te koop.

De Mevrouwmolen (4) wordt zo genoemd omdat in de 17de eeuw na de dood van de adellijke eigenaar zijn weduwe eigenares werd van de molen. In 1844 werd de houten korenwindmolen na een brand vervangen door een stenen exemplaar.

Iets verderop gaan we linksaf in de Kasteelhoevestraat. Aan het straatnaambordje hangt een coronabeertje te zieltogen. De laatste hoeve rechts maakte ooit deel uit van een kasteel, maar daar is vandaag niets meer van te merken in het landschap. Het kasteel is in 1750 afgebroken en de stenen zijn hergebruikt in het kasteel van Poeke.

Waar de GR 129 links (te herkennen aan de rood-witte tekens) door de akkers trekt, doen wij hetzelfde. Met dat verschil dat wij rechtdoor blijven stappen op de landweg tot op de Oosthoekstraat. We gaan rechtsaf en komen weer uit aan de kathedraal te lande, ons vertrekpunt. Het terras van dorpscafé ‘t Vliegend Paard staat bij mooi weer altijd open.





Van molen naar molen De molens op het Tielts Plateau houden opendeur op zondag 9 juli van 10 tot 18 uur. De toegang tot de zes molens, waaronder de Mevrouwmolen in Kanegem, is gratis. Wandel- en fietsroutes verbinden de molens.





Hieronder vind je de natuurwandeling rond Kanegem in pdf.

Natuurwandeling rond Kanegem KW Weekend