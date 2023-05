Fietsen tussen de bloesems in Haspengouw

Het bloesemseizoen is op zijn hoogtepunt. In het glooiende Haspengouw genieten we van machtige uitzichten, poëtisch mooie landschappen, eeuwenoude vierkantshoeves en kastelen met een biografie van duizend pagina’s.

Praktisch – Afstand: 53 km. – Gratis parking: Stroopfabriek, Stationsplein 8 in Borgloon. Best aan de achterkant op het Loons Plein. Indien volzet, er zijn nog verschillende gratis, goed aangeduide parkings. – Zachtglooiend parcours. – Voor bloesemactiviteiten en logies, zie www.borgloon.be/toerisme. – Fietsen huren kan op www.fietsparadijslimburg.be.

Aan de voorkant van De Stroopfabriek (1) zoeken we de voormalige spoorbedding, de Fruitroute, op richting knooppunt 136. Dankzij de aanleg van deze spoorweg kon Borgloon zijn appelen, peren en kersen en alle afgeleide producten zoals stroop internationaal uitvoeren.

We fietsen onder dikke trossen maretak in een holle weg. Het pad daalt af in de ongerepte Sint-Annavallei met zijn kleurrijke voorjaarsbloemen. De das zou zich hier ophouden.

136 – 137 – 120 – 139 – 128 – 117: Groen lint

In het kasteeldorp Gors-Opleeuw zitten de twee terrassen afgeladen vol. We dwarsen de Mombeek die deze vallei vormgaf. Na een pittige helling komen we op een leemplateau waar we omringd worden door de bloesems. Afdalend komen we langs de gerestaureerde vierkantshoeve Herkwinning. Waar we opnieuw aansluiting vinden met de Fruitroute is een panoramaplatform (2) gerealiseerd dat uitkijkt op het natuurgebied naast de hoeve. We zien drie reeën passeren door het moeras. De Fruitroute vormt als het ware een groen lint in het landschap.

Het kunstwerk ‘Helsheaven’, ook wel bekend als ‘De zwevende kapel’. © Luc Daelemans

117 – 132 – 156 – 155 – 151 – 537 – 159: Verborgen picknickplekken

In de bloesemperiode moeten de fruitbomen extra worden beschermd. In verschillende boomgaarden rijden kleine tractors die een wit mengsel van klei sproeien op de bomen, een verdediging tegen natuurlijke vijanden van de fruitbomen.

We dwarsen stille kerkdorpen en passeren hoeves met de allures van een kasteel. Hier een terrasje naast een wijngaard, daar een picknickbank half verstopt in het bos. Deze fietsroute is er een voor genieters die graag afstappen om het allemaal op te nemen.

Tussen knooppunten 155 en 151 is een wegwijzer naar rechts naar het beroemde doorkijkkerkje Reading between the lines (3), de meest beroemde attractie van Borgloon. Bij onze passage stond het er vol kijklustigen. Een mooie picknickplek is de belevingsboomgaard die je onderweg naar het kerkje op je linkerkant passeert.

159 – 163 – 161 – 169 – 170 – 171 – 149 – 148 – 153 – 152 – 136: Kluizenaars

Na een stevige klim komen we in Groot-Gelmen waar het hele centrum uit beschermd erfgoed lijkt te bestaan. De vele kastelen en monumentale hoeves op onze route tonen aan hoe welvarend deze streek was in de middeleeuwen. In de volgende vallei ligt het pittoreske Mettekoven (4). Dit dorpje is de ideale uitvalsbasis voor wie de streek te voet wil verkennen. De kasseiweg bergop doet ons even naar adem snakken. We bevinden ons op een van de Romeinse wegen die Limburg doorkruisen.

Aan knooppunt 161, waar het beeld van Tjenne de heks staat, gaan we linksaf en dalen af naar de Kapel van Hoepertingen. De crypte schuin achter de kapel stond nog niet zo lang geleden onder water. Zelfs de kerstboom staat er nog. Tot 1908 woonden er kluizenaars bij deze kapel.

Bergop komen we langs het kunstwerk Helsheaven, ook wel bekend als De zwevende kapel (5). Hier stond ooit de galg waar misdadigers werden opgeknoopt.

Smalle wegen leiden ons tussen de bloesems door, altijd rechtdoor evenwijdig aan de helling. Een ree flitst door de boomgaarden. Het centrum van Borgloon bereiken we na een laatste stevige klim.





Fiets- en wandelhub De Stroopfabriek was in 2007 de eerste winnaar van de Vlaamse Monumentenprijs. Je kan dit bijzondere staaltje industrieel erfgoed bezoeken met gids of op eigen houtje. In de bistro op de gelijkvloerse verdieping worden de heerlijkste streekgerechten geserveerd. www.stroopfabriek.be





Hieronder vind je de fietstocht in Haspengouw in pdf.

Fietstocht Haspengouw KW Weekend