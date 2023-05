Wandelen tussen bos en dal in Zandvoorde

Het vakkundig vernielde Zandvoorde bij Zonnebeke werd begin jaren 1920 heropgebouwd. Het betekende een nieuwe start voor wat ooit het dorp was waar de taalstrijd op het scherpst van de snee werd gevoerd tussen de pastoor en de burgemeester. Wij stappen door de Bassevillebeekvallei naar het bos en terug langs glooiende landelijke wegen.

Praktisch – Afstand: 7,3 km. – Bewegwijzerd met zeshoekige bordjes met het opschrift ‘Zandvoorde wandelroute’. – Gratis parking op de Zandvoordeplaats (voor het Dorpspunt), Zandvoorde (Zonnebeke). – Niet geschikt voor rolstoel en kinderwagen.

Voor we aan de wandeling beginnen, stappen we de Kruiskerkestraat in om een blik te werpen op het Zandvoorde British Cemetery (1). Hier stond tot eind 18de eeuw het in renaissancestijl opgetrokken kasteel van Zandvoorde, compleet met wal en dreef. Het is moeilijk om het ons voor te stellen. De oorlog 1914-1918 wiste veel sporen van de geschiedenis uit. Het betekende voor het dorp een complete reset.

We wandelen de Zandvoordeplaats uit langs de kerk. In de eerste bocht gaan we rechtdoor in de Kleine Ieperstraat en stappen zo rustig dalend het centrum uit. Rechts ligt Geluveld op de heuvelrug, links de Ieperboog. Een bruingebrande wielertoerist laat zich uitbollen over de Bassevillebeek (2). De Britten probeerden op 20 september 1917 het dorp in te nemen, maar liepen vast op de drassige oevers van de beek. De echt grote doorbraak gebeurde uiteindelijk bij Passendale.

Hoge sprongen

Aan een infobord slaan we links het Zandvoordebos (3) in, onderdeel van de Gasthuisbossen. We draaien rond een heidegebiedje dat eerder toevallig is ontstaan na een voorjaarsstorm in 1991. Volgens een infobord houden reeën zich hier graag op. Wel, dan moeten ze al een fabelachtig grote sprong over de omheining kunnen maken.

Het bos verlatend, stappen we rechtdoor tussen twee hagen. Het volgende bos, Groenenburg, is iets drassiger. Drie gele vlinders buitelen om ons heen. In de poel laten de padden van zich horen. De hazelaars die recent langs het pad werden aangeplant, lijken uit te drogen.

Er zijn volgens de voortreffelijke expo For Evermore in het Ieperse In Flanders Fields Museum nog altijd 55.500 Britse soldaten vermist. Zouden hier tussen de boomwortels nog jongens begraven liggen? Sinds de heraanplanting na WO I is het bos immers zo goed als onaangeroerd gebleven.

Waar nu het Zandvoorde British Cemetery is stond tot eind 18de eeuw het in renaissancestijl opgetrokken kasteel van Zandvoorde, compleet met wal en dreef. © MAF

Exacte replica

Weer op asfalt in de Kranenburgstraat merken we hier en daar bunkerresten op die uit de grond steken. Een gebogen golfplaat markeert een ondergrondse schuilplek. De eerste hoeve op de linkerkant is hoeve Groenenburg, voor WO I een trotse herenhoeve. Aan de overkant lag tot in de jaren 30 een Duitse begraafplaats (4) met 149 graven. De strategische ligging van Zandvoorde is vanaf hier duidelijk te zien.

We blijven rechtdoor aanhouden en komen terug in de vallei van de Bassevillebeek. Links op het kruispunt met de Zillebekestraat is een replica van de Sint-Bartholomeuskerk van Zandvoorde (5)te zien. Eregemeenteraadslid Freddy Pattyn ontfermde zich over dit opvallende kunstwerkje. Hij vertelt dat het door metselaar Jules Hoornaert werd gemaakt tijdens de wekenlange metselaarsstaking van 1950. De schaal is exact 1/25. Freddy heeft er net nieuwe gekleurde raampjes in gestopt.

Rechts klimt het straatje steil omhoog. Een prachtig uitzicht op de Leievallei ontvouwt zich. Wat verder nemen we links een kerkwegel tussen de akkers naar de achterkant van de Sint-Bartholomeuskerk. Tijd voor een verfrissing in volkscafé In de Lustigen Boer?





Kasteelpark anno 1917 In heel de Westhoek vinden in het kader van het themajaar LANDSCAPES | Feel Flanders Fields initiatieven plaats. In het kasteelpark van Zonnebeke zoomen ze in op de gebeurtenissen van de zomer en het najaar van 1917. Hier werd toen zwaar slag geleverd. In een gratis openluchttentoonstelling maak je kennis met de jongens die op het domein vochten en stierven. www.landscapes.be





