Wandelen langs trage wegen en kastelen rond Ruddervoorde

Domein Zorgvliet was ooit een kasteeldomein, nu is het een aangenaam wandelbos. Wij stappen vanuit het bos naar Ruddervoorde en terug langs rustige landelijke wegen en enkele verrassende stiltepaden door de akkers.

Praktisch – Afstand: 9,5 km. – Parking en start: Domein Zorgvliet, Kortrijksestraat 512 in Ruddervoorde (Oostkamp). – Niet bewegwijzerd. – Niet geschikt voor rolstoel en kinderwagen.

De hoofddreef van Domein Zorgvliet (1) instappend, gaan we voor de vijver linksaf op de T-splitsing. Een reconstructie van het grondplan met stenen toont de omvang van het witte landhuis dat hier tot 1948stond. Een blikseminslag maakte een einde aan de idylle. Het kasteel brandde volledig uit.

Over de adel en zijn levenswandel kan je hele boeken schrijven. De zoon van de bouwheer was Edouard-Eugène de Croeser, een landbouwexpert die een standaardwerk over aardappelen heeft gepubliceerd. De jongeman stierf op huwelijksreis aan hartfalen en zijn vrouw werd van moord beschuldigd. De ouders van Edouard pleitten hun schoondochter vrij op voorwaarde dat ze zou trouwen met een van hun vier ongetrouwde neven, om het familiekapitaal bij elkaar te houden. Ze koos naar verluidt puur op basis van het uiterlijk voor Paul van Caloen de Basseghem.

Van kasteel naar kasteel

We gaan rechtdoor langs de moestuinmuur en voorbij de slagboom. Het domein verlatend, komen we op de Kortekeerstraat die we links afslaan. De Kortrijksestraat dwarsend, komen we in de Vlasbloemstraat.

Een automatische grasmaaier houdt het gazon kort op een omwalde hoeve (2). De wal zou zijn aangelegd in de 17de eeuw. Hier gaan we rechtsaf in de halfverharde Koebroekdreef. De wilgenrij is net geknot. We houden rechtdoor aan tot op de Sint-Elooistraat waar we links afslaan en meteen weer rechts in de Hillestraat.

We vangen nog net een glimp op van Kasteel Pecsteen (3) dat in dezelfde periode gebouwd is als Domein Zorgvliet. Sinds 1800 is het kasteel onafgebroken in handen van de familie Pecsteen. Aan een speelplein gaan we rechts op een grindpad en houden links aan op de Y-splitsing. Weer op asfalt nemen we rechts een tegelpad naar de Ridderstraat.

Wankele brug

Zorgsite Ter Luchte is een woonzorgcentrum. We stappen rechtdoor over de parking en gaan links van het gebouw naar de Leitemolenstraat waar we rechts aanhouden. We dwarsen de Sint-Elooistraat en wandelen rechtdoor in de Zandstraat, het centrum van Ruddervoorde verlatend.

Ter hoogte van de bushalte en hoeveautomaat ‘t Oud Sint-Hubert (4) dwarsen we de Kortrijksestraat naar een prachtige trage weg door de akkers. We blijven die rechtdoor volgen en dwarsen over een wel heel wankele brug de snelstromende Hertsbergebeek (5). Het pad mondt uit op de Kortekeerstraat waar we rechts aanhouden in de richting van Domein Zorgvliet.

Vleermuizenhotel

Aan huisnummer 10, te herkennen aan de rode brievenbus, slaan we linksaf. Op het eerste kruispunt opnieuw links. Dit pad blijven we volgen tot waar takken de weg versperren. We stapten onder meer voorbij de struikheide aan de vijver en een ijskelder die nu dienstdoet als vleermuizenhotel. We draaien naar rechts en daar waar een stenen pijler van een toegangspoort overblijft gaan we opnieuw rechts richting de ruïnes van de bijgebouwen van het kasteel.

Die gebouwen brandden in de eerste helft van de jaren tachtig uit. De radiatoren en het bad zijn nog zichtbaar. Onbegrijpelijk dat deze ruïnes blijven staan in dit verder prachtige natuurparadijs. Langs de dreef stappen we terug naar de parking waarbij we in een van de zijwegen een prachtige ree zien grazen.





Enkel voor de jacht De eigenaar van Domein Zorgvliet was eigenlijk burgemeester in Moregem, een charmant Oost-Vlaams dorpje en nu deelgemeente van Wortegem-Petegem. De bewoners hielden er een nomadisch bestaan op na waarbij ze elk seizoen in een ander kasteel woonden. Domein Zorgvliet was hun herfstverblijf, in functie van de jacht.





Hieronder vind je de natuurwandeling rond Ruddervoorde in pdf.

Natuurwandeling rond Ruddervoorde KW Weekend