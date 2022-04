Pittig weekend voor junior Niels De Clerck; “Tijdrit daags na klassieker niet evident”

De 17-jarige Niels De Clerck, de West-Vlaamse junioreskampioen, waagt zich aan een lastige dubbel. Zaterdag rijdt de Oeselgemnaar de E3 Saxo Bank Classic, zondag in Gavere het BK tijdrijden.

Zaterdag knallen over negen (kassei)hellingen in de Vlaamse Ardennen, zondag een individuele tijdrit van 23,6 kilometer: voor jonge beentjes een gewaagde combinatie. “Meestal ben ik de tweede dag redelijk goed, maar een tijdrit op dag twee is speciaal”, beseft de pion van EFC-L&R-AGS.

“Want daarin sta je er helemaal alleen voor. Met mijn derde plaats op het provinciaal kampioenschap kon ik best leven. Net als tijdens de testtijdrit in Poperinge afgelopen zaterdag probeer ik zondag in Gavere opnieuw de top tien te halen. Al besef ik dat daags na een klassieker een topresultaat moeilijk wordt.”

In topvorm?

De E3 Saxo Bank Classic kon door de pandemie twee jaar op rij niet doorgaan. Zaterdag staat deze juniorenklassieker weer op de internationale kalender. Start en aankomst liggen niet aan het Harelbeekse Forestierstadion, maar in de dorpskom van Bavikhove, waar ook een UCI-wedstrijd voor vrouwen en het profcriterium Leiedal Koerse worden gereden.

“De hellingen die we in de Vlaamse Ardennen moeten doen ken ik goed, een extra verkenning deze week is niet nodig”, gaat De Clerck verder.

“Op training doe ik die klimmetjes vaak. Tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne heb ik die hellingen goed overleefd. En toen was ik nog niet in topvorm. Intussen is mijn conditie een stukje beter.”

Iets wat De Clerck liet zien in de slotrit van de Ster van Zuid-Limburg. Hij zette in Opgrimbie een massaspurt op zijn naam. “Ook voor mij was die sprintzege een aangename verrassing”, geeft De Clerck toe.

“Die dag zat alles mee. Ik kon aanpikken bij de sprinttrein van Acrog-Tormans en kwam in een perfecte positie om het af te maken.”

(HF)