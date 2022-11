Profwielrenner Xandro Meurisse viert met zijn supporters

In De Torengalm in Bavikhove vond vanavond de zevende editie van het supportersfeest van profwielrenner Xandro Meurisse (30) uit Zwevegem plaats. Zowat 200 aanwezigen maakten er een leuke avond van en blikten samen met hun favoriete coureur terug en vooruit op het verleden en de toekomst. “Ik zou vanaf 2023 weer vaker willen winnen”, aldus Meurisse zelf.

Xandro Meurisse komt sinds 2021 uit voor Alpecin-Deceuninck, de ploeg van onder meer Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. Het gevolg is dat Meurisse vaker dan vroeger, toen hij bij Wanty-Groupe Gobert een vrijere rol had, in dienst van een kopman moet rijden. Dat doet hij met verve, al zou de Zwevegemnaar in de toekomst graag ook weer wat vaker koersen willen winnen. “Ik ben er nu 30, maar ben laat prof geworden. Ik geloof dus wel dat ik nog heel wat jaren als profrenner voor de boeg heb. Een semiklassieker zou straf zijn, maar ook een rit in een grote ronde of een koers op WorldTourniveau zouden mooi op mijn palmares staan. En in 2023 wil ik ook opnieuw naar de Tour. Het zou mijn derde deelname worden en met ploegmaat Philipsen maken we kans op de groene trui.”

Onbeschrijfelijk gevoel

Steffi Derveaux, de vrouw van Meurisse, was net zoals in het verleden de stuwende kracht achter deze supportersavond die zowat 200 aanwezigen naar Bavikhove lokte. “De hele organisatie is voor mij een stressvolle bedoening, maar het geeft enorm veel voldoening om elk jaar opnieuw blije mensen te zien. Een hele avond samen zijn met de supporters, familie en vrienden, geeft mij en Xandro een onbeschrijfelijk gevoel.”