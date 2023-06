Alec Segaert uit Lendelede pakt roze trui na winst in openingstijdrit Ronde van Italië voor beloften

De Giro Next Gen, de Ronde van Italië voor beloften, ging van start met een tijdrit over 9,4 km. Een kolfje naar de hand van Europees tijdritkampioen Alec Segaert van Lotto Dstny, die ook de roze leiderstrui mag aantrekken.

Alec Segaert stond met ambitie aan de openingstijdrit over 9,4 km in Agliè. “Ik heb toegewerkt naar de openingstijdrit, maar ik wil ook proberen om een mooi eindklassement te veroveren”, zei de student burgerlijk ingenieur op KW.be vlak voor de start van de Giro Next Gen. “Mocht ik in Italië met hetzelfde gevoel rondrijden als in het Circuit des Ardennes, dan zit er iets moois in. Indien ik wegzak in het klassement, dan ga ik me focussen op een dagsucces.”

Zijn start heeft de Lendeledenaar dus niet gemist met zijn zege in het werk tegen de klok. Deze Ronde van Italië voor beloften duurt tot en met volgende week zondag.