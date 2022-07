Ons eerste interview met Alec Segaert dateert van juli 2019, toen we hem naar aanleiding van de Europese Jeugdolympiade in Baku samen brachten met zijn streekgenote Marith Vanhove in Café De Kluisberg in Lendelede. De 16-jarige Segaert combineerde de wielersport met du- en triatlon en stond nog maar aan het prille begin van zijn carrière op twee wielen. Drie maanden later zou de Lendeledenaar voor de eerste keer WestSprint, het prestigieuze regelmatigheidsklassement van deze krant, op zijn naam schrijven. Het zijn echter twee korte zinnetjes uit het interview die ons vandaag bijblijven. “Ik heb zelden stress. Niets moet, alles mag.”

Drie jaar later is Alec Segaert nog geen profrenner, maar hij is wel al een begrip in de wielersport. Hij wordt namelijk gecoacht door zijn eigen broer Loïc, veroverde in minder dan twaalf maanden EK-goud in het tijdrijden bij zowel de junioren als beloften en studeert voor burgerlijk ingenieur aan de universiteit van Leuven. De voorbije maand bestond zijn tijd uit het betwisten van de Baby Giro, het studeren voor zijn examens op Italiaanse bodem en zich zo goed mogelijk voorbereiden op het Europees kampioenschap tijdrijden. De tegenstand heeft het geweten: in het Portugese Anadia moest Fran Miholjevic als zilveren medaillewinnaar 50 seconden toegeven. Straffe kost.

In de evolutie zien we geen signalen van stagnatie. De toekomst zal wel uitwijzen waar de limieten van Alec Segaert liggen

Alec Segaert is goed bevriend met de populaire sportapp Strava. Een enorm voordeel voor ons, journalisten. Zo kunnen we zijn progressie als tijdrijder grondig bestuderen. En dat deden we dan ook.

– BK tijdrijden eerstejaarsnieuwelingen (mei 2018): 19’51”, 304 watt.

– BK tijdrijden tweedejaarsnieuwelingen (mei 2019): 15’58”, 357 watt

– EJOF tijdrijden nieuwelingen (juli 2019): 13’29”, 370 watt

– EK tijdrijden junioren (augustus 2020): 34’00”, 372 watt

– EK tijdrijden junioren (september 2021): 26’39”, 373 watt

– WK tijdrijden junioren (september 2021): 26’25”, 385 watt

– BK tijdrijden beloften (mei 2022): 28’15”, 420 watt

– EK tijdrijden beloften (juli 2022): 27’36”, 407 watt

Kortom, een duidelijke evolutie. Een evolutie waarbij er voorlopig geen signalen van stagnatie zijn. De toekomst zal wel uitwijzen waar de limieten van Alec Segaert liggen. Hij kondigde alvast aan dat hij in 2023 belofte blijft. Een verstandige keuze onder het motto: niets moet, alles mag.