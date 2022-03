De WestSprint-cijfers van de Week: 1, 2 en 1.100

Elke dinsdag kiest onze wielerredactie drie WestSprint-cijfers van de week. Deze week: de 1 van Jelle Vermoote, de 2 van Xander Scheldeman en de 1.100 van Victor Vercouillie.

De 1 van Jelle Vermoote

Jelle Vermoote boekte zaterdag in het Circuit des 4 Cantons in Frankrijk zijn eerste grote wegzege als belofte. Voor de ex-ploegmaat van Joran Wyseure is het veldrijden niet langer zijn hoofddoel.

De 2 van Xander Scheldeman

Nieuweling Xander Scheldeman schoot zondag raak in zijn tweede koers in Heestert. Een jaar geleden won de allrounder, die al vaak schitterde in het buitenland, ook zijn tweede wedstrijd in Glabbeek

De 1.100 van Victor Vercouillie

Belofte Victor Vercouillie, sterk in Meulebeke en Gent-Staden, bevestigde met een 3de plek in Vollezele. Zijn 9-daagse stage van 1.100 km met Dovy Keukens-FCC in Calpe legt hem geen windeieren.