Leentje (34) maakt debuut op BK tijdrijden na 298 dagen hard trainen: “Gedaan met feesten, iedere dag op de fiets”

Leentje Van Meirhaeghe (34) is marketing activation manager bij Cercle Brugge en neemt op donderdag 22 juni in Herzele deel aan het Belgisch kampioenschap tijdrijden bij de elite dames. Ze begon keihard te trainen en heeft haar doel bereikt na 298 dagen.

Leentje Van Meirhaeghe groeide op in Damme en woont in Vorst op een boogscheut van het stadion van Union. In augustus verhuist ze naar Melle.

Ze liep school in het Sint-Leo in Brugge, studeerde LO in Gent en trok voor een jaar naar Londen als master sportmanagement and the business of football. Voordat ze bij Cercle Brugge aan de slag ging, werkte ze voor Decathlon. “Daar waren de meeste werknemers sportief. Ik kon niet achterblijven”, vertelt ze. “Na turnen en judo werd het hockey, op een laag niveau. Maar ik ben vooral een fervente loopster, met een deelname aan de marathon in Barcelona, Brugge en Valencia. En dit jaar reed ik in epische omstandigheden de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Ik had tot voor acht jaar nooit op een koersfiets gezeten.”

Met de doelstelling om aan het BK tijdrijden mee te doen, waar Leentje als ‘rookie’ donderdag 22 juni om 14.06 uur als eerste van het startpodium in Herzele bolt.

Straf verhaal

Haar sportieve ambitie mag dan beperkt zijn, haar verhaal is des te straffer. “Het zaadje werd geplant op het vorige BK tijdrijden in Gavere. Ik was er aan het supporteren voor mijn neef Jef Van Meirhaeghe die bij de elite zonder contract rijdt en daarenboven mijn coach is, alsook voor tijdritspecialist Victor Campenaerts, een vriend. Op dat moment dacht ik al: zou ik hier volgend jaar niet zelf aan kunnen mee doen?”

“Ik volgde mijn gedetailleerde trainingsschema tot in de perfectie”

Leentje zette de stap, ook als moest ze haar leven als een sociaal feestbeest volledig omgooien. “Dat ineens 298 dagen achterwege laten, zag bijna niemand in mij. Maar vorig jaar leefde ik te veel op automatische piloot. Dat wilde ik niet meer. Ik wilde mezelf uitdagen.”

Leentje besloot haar verhaal dagelijks te delen op de sociale media. Ze maakte een TikTok-account aan waarop ze foto’s, anekdotes en trainingsschema’s postte. “298 dagen omdat ik er eind augustus aan begonnen ben na een huwelijksfeest van een goede vriendin. Ik heb in die maanden erna vooral geen alcohol meer gedronken. En strikt op mijn voeding gelet. Lara Steenwegen, de diëtiste op Cercle, heeft mij hierbij geholpen. Ik at ’s middags ook mee met de spelers van Cercle.”

Promotie maken

Leentje leeft supergemotiveerd naar het komende BK toe. In de winter reed ze voor dag en dauw op de rollen. In de lente zat ze om halfzes morgens op de fiets. “Ik volgde mijn gedetailleerde trainingsschema tot in de perfectie. Ik woog 15 kilo te veel, had nog nooit op een tijdritfiets gezeten en kon amper 85 watt trappen. Maar ik at en sliep goed en trainde hard. De begeleiding door onder andere Victor Campenaerts is top. Met zijn ervaring is hij de perfecte persoon om mij te steunen.”

Veel spelers van Cercle zijn momenteel met verlof. Hannes Van der Bruggen, die in Herzele woont, zal zo goed als zeker aanwezig zijn om te supporteren. “Ook Christiaan Ravych zal er vermoedelijk zijn. Mijn collega’s op Cercle zullen alvast aan de kant staan om mij aan te moedigen. Ik heb mijn droom waargemaakt. Het is mijn enige ambitie om niet laatste te worden”, glimlacht Leentje.

Promotie maken voor het vrouwenwielrennen is voor haar stiekem een tweede doel. “Ik ben zelf een grote wielerfan. Ik schreef ooit zelfs mijn thesis over de koers en ik hoop dat het vrouwenwielrennen blijft groeien. Er zit zeker evolutie in, maar dat bijvoorbeeld de Ronde Van België één week voor de start plots werd geannuleerd toont dat er nog werk is. Hoe meer vrouwen in de koers en hoe meer aandacht voor het vrouwenwielrennen hoe beter.” (ACR)