Politie Ieper zoekt voorbijganger poging kinderontvoering

Vrijdagmiddag probeerde een man langs de Kattestraat in Westrozebeke een kind te ontvoeren. Een voorbijganger, die verbaal tussenkwam, kon dat gelukkig verhinderen. Politie en parket zijn momenteel op zoek naar die voorbijganger of andere passanten die iets gezien hebben.

Op haar sociale media lanceerde de politiezone Arro Ieper dit weekend een oproep naar mogelijke getuigen van hetgeen er vrijdagmiddag tussen 15.20 uur en 18.10 uur is gebeurd in de omgeving van de Kattestraat in Westrozebeke. Daar probeerde een man mogelijks een kind te ontvoeren. Een voorbijganger kon dat echter verijdelen.

Voorbijganger en getuigen

De verdachte is een man van rond de 30 jaar oud en zo’n 1.80 meter groot. Hij heeft een opvallende neus en bruin haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte trui met kap, een zwarte broek met wit logo, een witte pet en zilveren kettingen rond de hals. Politie en parket zijn op zoek naar de voorbijganger die de ontvoering verijdelde, maar ook andere ooggetuigen of mensen die vrijdagmiddag iets verdacht gezien hebben, mogen zich melden. Contact opnemen met de politie kan via het nummer 057/23.05.00.