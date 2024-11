Ouders ontroostbaar nadat boezemvrienden Miel en Louis (18) leven laten bij tragisch ongeval: “Enige troost is dat ze samen waren”

De ouders van de 18-jarigen Miel Dekien uit Houthulst en Louis Maeckelberghe uit Staden zijn ontroostbaar nadat de boezemvrienden vrijdagavond het leven lieten bij een tragisch verkeersongeval in Beerst, bij Diksmuide. Ze konden niet meer ontsnappen uit de auto toen die in een vijver reed. Hun derde vriend, een 18-jarige jongen uit Koekelare, kon tijdig ontkomen en sloeg alarm maar alle hulp kwam te laat. “We troosten ons met het idee dat ze samen waren”, zeggen de ouders.

Het is nauwelijks te bevatten wat er zich vrijdagavond om 21.50 uur heeft afgespeeld in de Beerstblotestraat in Beerst bij Diksmuide. De drie vrienden reden er op weg in een Volkswagen Golf toen het plots verkeerd ging.

Ze weken van de weg af, belandden in een wei waarna de auto omgekeerd in de vijver van landbouwer Patrick Verschoore eindigde. De 18-jarige jongen uit Koekelare kon als enige ontsnappen en haalde doorweekt hulp bij de landbouwer.

Die sloeg meteen groot alarm. Ondanks de inzet van heel veel hulpverleners en tal van duikers konden de 18-jarige boezemvrienden Miel Dekien uit Houthulst en Louis Maeckelberghe uit Staden niet meer gered worden. Het verdriet bij hun families en vrienden is onbeschrijfelijk.

Supergoede kerel

Miel Dekien uit Houthulst was een beloftevol wielrenner en vrij gekend in de regio. “Miel was een super goede kerel”, vertellen zijn ouders Karel en Valerie. “Iemand met het hart op de juiste plaats, verstandig, altijd met de voetjes op de grond. We gaan onze geliefde zoon altijd herinneren als de lieve jongen die hij was.”

Dekien was al sinds zijn achtste gefascineerd door de koers. Eerst als beloftevol veldrijder, steeds meer ook als wegrenner. “Hij was onlangs veranderd van team, en zou vanaf 2025 uitkomen voor Basso Team Flanders”, vertellen zijn ouders. “Hij wou zichzelf twee jaar geven om te kijken welk niveau hij kon bereiken en of hij zo prof kon worden. Wij gingen hem altijd aanmoedigen aan de lijn en waren uiteraard erg trots.”

Studeren deed de jongeman aan de Vives Hogeschool in Kortrijk. “Hij zat in zijn eerste jaar sporttechnologie. Vastberaden was hij om alles uit zijn leven te halen, een leven dat helaas veel te kort heeft geduurd.”

Veldrit op programma

Miel zat als passagier in de wagen, het was zijn beste vriend Louis die de auto bestuurde. Volgens de deskundige van het parket maakte de jongen wellicht een fatale stuurfout. “Miel had vrijdagavond gezegd dat hij samen met zijn beste vrienden Louis en Lowie iets ging drinken in het centrum van Diksmuide. Laat zou het zeker niet worden. Om 22.30 uur zou Miel zeker thuis zijn, want hij had zondag nog een veldrit in Lokeren op het programma staan.

Toen Miels moeder Valerie thuiskwam en vaststelde dat hij nog niet thuiskwam, voelde ze dat er iets niet klopte. “Dat was niet van zijn gewoonte, en dus probeerde ik hem te bellen, maar zonder resultaat. Ik voelde dat dit niet juist zat en plots stond de politie aan de deur. Als ze zo’n nieuws vertellen, dan stort je wereld in.”

Vader Karel vertrok meteen naar de plaats van het ongeval. “Ik wou Miel absoluut nog even zien, ik moest daar op die plaats zijn. Helaas kwam alle hulp te laat. We zullen onze goedlachse jongen zo hard missen.”

Belangrijke vrienden

Ook bij de ouders van Louis Maeckelberghe (18) uit Staden is het verdriet immens. “Ik voelde om 22.10 uur dat er iets niet klopte”, zegt moeder Daphné. “Hij had om 21.30 uur nog een berichtje gestuurd vanuit het café. Toen ik echter naar zijn locatie keek merkte ik dat dit in Beerst was. Ik ben naar daar gereden. Toen ik in Diksmuide was, belde mijn man dat de politie voor de deur stond.”

De overleden vrienden leerden elkaar kennen op de middelbare school. Ze spraken geregeld af. Beiden waren verzot op vissen. “Koers was het enige dat ze niet deelden”, vertelt Louis’ moeder.

Voertuigen waren zijn grote passie. “Louis was erg plichtbewust en nam altijd zijn verantwoordelijkheid. Hij had geen twintig vrienden, maar de vrienden die hij had waren goed en belangrijk. Daar kon hij zichzelf bij zijn.”

Wilde Miel wielrenner worden, droomde Louis van een carrière bij John Deere, het bekende tractormerk. Daarom ook dat hij in Roeselare landbouwmechanisatie studeerde.

Of beide jongens samen begraven zullen worden en wanneer de uitvaart is zijn de ouders nog aan het bespreken.

(JH)