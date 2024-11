Hybride auto uitgebrand op parking van Oostends ziekenhuis

Op de parking van het AZ Oostende-Damiaan in Oostende is een hybride auto zaterdag in de vooravond uitgebrand. Er vielen geen gewonden.

De hybride Mercedes stond om 17.20 uur geparkeerd op de parking van het ziekenhuis AZ Oostende-Damiaan in Oostende toen passanten plots rook en snel daarna vlammen uit de motorkap zagen komen. De brandweer werd gebeld maar bij hun aankomst sloegen de vlammen al metershoog uit de motorkap. Dat ging ook gepaard met een stevige rookontwikkeling. Het bleek om een hybride wagen te gaan en dus moest de brandweer die voorzichtig blussen. De brand was daarna wel snel onder controle maar de auto brandde vooraan toch helemaal uit. Ook enkele struiken die voor de geparkeerde auto stonden gingen mee in vlammen op. Er vielen geen gewonden. De precieze oorzaak is niet duidelijk maar is meer dan waarschijnlijk accidenteel. Het wrak werd na de brand getakeld (JH)