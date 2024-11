“Ons leven gegeven voor de zaak, maar nu is het welletjes”: Nieuwpoort-Bad neemt na meer dan 60 jaar afscheid van een iconische bakkerij

In het straatbeeld van de Albert I-Laan zal binnenkort een vertrouwde naam verdwijnen. Artisanale bakkerij Albert, sinds 1962 een begrip in Nieuwpoort-Bad, sluit voorgoed de deuren. Geert Goddefroy (62), die de zaak met hart en ziel runde, blikt terug op een bijzondere geschiedenis van meer dan zestig jaar.

Geert zijn vader, Albert Goddefroy (89), nam de bakkerij in 1962 over van een Brusselse eigenaar en verplaatste deze uiteindelijk naar de huidige locatie, waar Geert zijn ouders samen met hem een heus familiebedrijf creëerden. Geert, die opgroeide tussen het meel en de ovens, trad officieel in de voetsporen van zijn vader na zijn legerdienst. Sindsdien werkte hij onafgebroken in de bakkerij, waarbij hij in 1991 officieel de fakkel overnam. “Mijn vader en moeder waren mijn steunpilaren”, vertelt Geert. “Mijn moeder Denise, die nu 84 is, blijft me zelfs tot op de laatste dag helpen in de winkel. Zonder hen en zonder mijn vrouw Greta was het niet mogelijk geweest. Ook onze dochter Shauny heeft altijd een handje toegestoken.”

Maar na decennia hard werken en een voortdurende zoektocht naar personeel hebben Geert en Greta besloten dat het tijd is om een stap terug te zetten. “De gezondheid, de leeftijd en het tekort aan personeel – zelfs voor vakantiewerk – maakten de beslissing onvermijdelijk. Het is welletjes geweest”, aldus Geert.

Mooie herinneringen

Geert, die zijn vakmanschap leerde aan de gerenommeerde bakkersschool Ter Groene Poorte in Brugge, investeerde door de jaren heen in nieuwe machines en grootschalige verbouwingen. De indrukwekkende aanpassing in 1991 blijft hem bij: “We hebben toen de nieuwe bakoven onder de koer geplaatst. Zes maanden moesten we dicht, maar het was het waard om de bakkerij naar een hoger niveau te tillen.”

Na de laatste bakdag, op dinsdag 12 november, blijft het gebouw voorlopig zoals het is. Geert is van plan om het rustig aan te doen en misschien een nieuwe hobby op te pakken. Zijn passie voor radio biedt mogelijk nieuwe kansen. Geert was namelijk medeoprichter van Radio Horizon en is nog steeds actief bij Radio Beach.

“Mensen kwamen hier voor de gezelligheid, de geur van vers brood en de praatjes”

Geert kijkt terug op een mooie loopbaan en de warme rol die Bakkerij Albert heeft gespeeld in het leven van zowel de lokale gemeenschap als de vele toeristen. “Het was meer dan een winkel. Mensen kwamen hier voor de gezelligheid, de geur van vers brood en de praatjes. Mijn ouders, mijn vrouw en ikzelf hebben ons leven gegeven aan de zaak. Ik hoop dat de herinneringen blijven voortleven bij de mensen hier.”