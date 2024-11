Twee jongeren van 18 jaar overleden nadat auto in vijver belandt in Beerst, derde slaat alarm

Twee jongeren van 18 jaar lieten vrijdagavond het leven bij een dramatisch verkeersongeval in Beerst bij Diksmuide. Hun auto belandde op een landelijke weg in een vijver van een landbouwer. De auto eindigde op het dak en zonk meteen. Een derde jongere van 18 kon zichzelf bevrijden en alarm slaan bij de landbouwer. Hij raakte zwaar onderkoeld. “Duikers van de brandweer probeerden de twee snel naar bovenhalen, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies gebeurde onderzoeken we nog”, zegt politiecommissaris Geert Provoost.

Wat er zich precies heeft afgespeeld in de landelijke Beerstblotestraat nabij Diksmuide is nog niet helemaal duidelijk. Het gaat om een lange, kronkelende weg die naast de IJzer loopt. Op verschillende delen van de weg geldt plaatselijk verkeer. In ieder geval belandde een Volkswagen Golf, met aan boord drie jongeren, om 21.50 uur naast de weg. De wagen ramde vermoedelijk nog een betonpaaltje en afsluiting van een weide. Daarna gaat de zachte berm steil naar beneden. De stuurloze auto denderde nog over het gras en belandde plots in een vijver, eigendom van een landbouwer. De auto eindigde op het dak en zonk meteen.

Half uur onder water

“Een van de drie inzittenden, een jongere van 18 jaar uit Koekelare, kon zichzelf uit de wagen bevrijden”, zegt commissaris Geert Provoost van politiezone Polder. “Hij zocht hulp bij de landbouwer, die de hulpdiensten meteen verwittigde en daarna zelf naar de vijver snelde. Maar de auto was dan al volledig onder water verdwenen.”

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. © JT

Er werd groot alarm geslagen en daarbij werden meer dan twintig brandweermannen ingezet. “In totaal kwamen vijf duikers en vijf duikassistenten ter plaatse”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez. “Van zodra een ploeg klaar was en perslucht om had, gingen zij het water in. We wisten ongeveer waar de auto lag, maar die was helemaal niet zichtbaar. Het was donker en het water was erg vuil. Bovendien was de put ruim zeven meter diep volgens de landbouwer. Binnen het half uur konden de duikers de twee inzittenden uit de auto bevrijden en naar boven halen.”

Jongeren van 18 jaar

Ook meerdere ziekenwagens en MUG-teams stonden klaar eenmaal de slachtoffers boven werden gehaald. “De twee werden nog lange tijd ter plaatse gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat”, vervolgt commissaris Provoost. “Het gaat om twee jongeren van 18 jaar uit Houthulst en Staden. De jongere van 18 jaar die alarm kon slaan, werd uiteindelijk zwaar onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Het parket werd daarna verwittigd en de plaats werd in beslag genomen. Wat er precies gebeurde moet het verder onderzoek uitwijzen.”

Rond middernacht kwam al een deskundige ter plaatse voor onderzoek. Al die tijd was de Beerstblotestraat afgesloten voor het verkeer. De politie ging met de dienst slachtofferhulp ter plaatse bij de getroffen families. (JH)