Remco Evenepoel tekent present voor BK in Izegem

Goed nieuws voor de West-Vlaamse – en met uitbreiding de Belgische – wielerfans: Remco Evenepoel (23) zal op zondag 25 juni wel degelijk aan de start staan van het Belgisch kampioenschap wielrennen in Izegem.

De wereldkampioen is na zijn coronabesmetting en gedwongen opgave in de Giro klaar om opnieuw te koersen en pikt de draad terug op in de Ronde van Zwitserland (11-18 juni), alvorens hij zal strijden om de Belgische tijdrittitel in Herzele op 22 juni en die op de weg in Izegem enkele dagen later.

The World Champion returns to racing this month 💥@EvenepoelRemco will be at the start of the @tds and the National Championships, before traveling to @valdifassa for the team’s summer training camp 🌈



