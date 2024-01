Eli Iserbyt in zijn supporterslokaal café Chasse Patate: “Een vat, een vat”

Al van kort na de middag was het gisteren drummen in het Bavikhoofse Wielercafé Chasse Patate, het supporterslokaal van Eli Iserbyt, om een plaatsje te bemachtigen voor het grote scherm. Dit om Eli Iserbyt luidkeels naar de overwinning te schreeuwen.

De 26-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal was in Meulebeke de sterkste in de modder en werd voor het eerst in zijn carrière Belgische kampioen veldrijden bij de Elite. En dat werd later op de avond stevig gevierd toen Eli zijn medaille kwam tonen in het clublokaal.

Tientallen supporters zongen luidkeels het bekende drinkrefreintje ‘een vat, een vat, een vat’ tot Eli ook luidop brulde ‘een vat, een vat’, met de verzekerde ambiance en het gezang tot gevolg. Het feestje duurde tot vroeg in de ochtend.