Vier favorieten strijden voor de Belgische titel veldrijden in Meulebeke

Zonder Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) komen er zondag in Meulebeke vier favorieten aan de start bij de mannen elite op het BK veldrijden. Europees kampioen Michael Vanthourenhout verdedigt zijn Belgische titel, en mag concurrentie verwachten van zijn ploeggenoot bij Pauwels Sauzen-Bingoal, Eli Iserbyt. Verder wordt er ook gekeken naar Thibau Nys (Baloise Trek Lions) en Laurens Sweeck (Crelan-Corendon).

Het parcours op en rond de atletiekpiste van Sport- en Recreatiedomein Ter Borcht in Meulebeke was de voorbije dagen veelvuldig het onderwerp van gesprek. Het parcours wijzigde sinds maandag vrijwel elke dag. Eerst was de ondergrond keihard en bevroren. Zaterdag bij de vrouwen bleek de dooi helemaal ingezet en werd de omloop omgetoverd tot een moddercross.

Het is afwachten welke favoriet het best met de gewijzigde omstandigheden om kan gaan. Of is er een verrassing in de maak? Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck), Toon Vandebosch (Crelan-Corendon), Joran Wyseure (Crelan-Corendon) en Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) zijn de outsiders voor een podiumplaats en zullen hopen een bepalende rol te spelen in het wedstrijdverloop.

Zaterdag pakte bij de vrouwen Sanne Cant (Crelan-Corendon) haar vijftiende nationale titel op rij. Arthur Van den Boer (AA Drink Young Lions) was de beste bij de jongens junioren. Zondag zijn er in Meulebeke de nationale kampioenschappen bij de jongens eerstejaarsnieuwelingen (10 uur), jongens tweedejaarsnieuwelingen (11 uur) en jongens beloften (13u45). De titelstrijd bij de mannen elite gaat om 15u15 van start.