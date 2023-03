Patrick Lefevere blikt vooruit op de Ronde van Vlaanderen: “Enkele klappen gekregen, maar niet knock-out”

Soudal-Quick Step is aan een pover Vlaams voorjaar bezig. Zondag kan de Belgische formatie in de Ronde van Vlaanderen een en ander rechtzetten. “We hebben enkele klappen gekregen, maar we zijn niet knock-out”, verklaarde CEO Patrick Lefevere vrijdag op een persconferentie in Wielsbeke.

“Deze jongens moeten de eer van het team redden. Ik denk dat zij daarin zullen slagen”, wees Lefevere naar zijn renners die zondag aan de start verschijnen. Dat zijn de Fransen Julian Alaphilippe en Florian Sénéchal, de Deen Kasper Asgreen, de Italiaan Davide Ballerini en de Belgen Tim Declercq, Yves Lampaert en Tim Merlier.

Balans na Luik

De ploeg van Lefevere mocht dit voorjaar in Vlaanderen alleen nog maar vieren in Nokere Koerse. Tim Merlier pakte er de bloemen. Soudal-Quick Step moet momenteel de koers wat ondergaan. Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar dicteren het spel. “Ik hou van de bokssport”, vertelde Lefevere. “We hebben enkele klappen gekregen, maar we zijn niet knock-out. Ik zeg altijd dat we de balans pas opmaken na Luik-Bastenaken-Luik. Hier is hetzelfde team dat twee jaar geleden de Omloop Het Nieuwsblad (Ballerini), de E3 (Asgreen), de Ronde van Vlaanderen (Asgreen) en de Waalse Pijl (Alaphilippe) won. Ik zie geen groot verschil.”

“Oké, Van Aert en zijn team Jumbo-Visma zijn beter geworden. Maar ik weiger te geloven dat die ‘gelen’ sterker zijn dan onze renners. Dat zit misschien op dit moment wel in het hoofd. Maar als je je al op voorhand verslagen acht, dan blijf je beter thuis om te kaarten. De koers moet nog altijd gereden worden. De Ronde van Vlaanderen is meer dan 270 kilometer lang, er kan vanalles gebeuren. Het is pas gedaan aan de meet”, besloot Lefevere.