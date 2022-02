Lomme Van den Meerssche tevreden over winter, focus nu op wegseizoen: “Op de weg heb ik meer potentieel”

Tweedejaarsnieuweling Lomme Van den Meerssche uit Tielt zette in Lille een punt achter het veldritseizoen. Een tweede plaats in Moerkerke-Damme was deze winter zijn beste uitslag. Op 26 februari in Staden start z’n wegcampagne.

“Mijn winter viel mee, maar was ook niet super”, evalueert de crosser uit Tielt. “In Moerkerke kende ik bij de start wat geluk en bleef ik op het snelle parcours vooraan. Op 21 november was de Duinencross in Koksijde mijn slechtste. Daarna viel door de pandemie alles stil. Pas op 8 januari kon ik mijn volgende cross rijden. Meteen het Belgisch kampioenschap in Lombardsijde. Daar werd ik 17de. Een uitslag waar ik kon mee leven. Kort na de start belandde ik al in die positie. Opschuiven lukte niet meer, maar ik verloor ook geen plaatsen meer.”

Soms te lief

Na het BK pikte Van den Meerssche nog de veldritten in Bonheiden (13de) en Lille (17de) mee. “De start in Lille was bijzonder hectisch”, zucht de aanwinst van Avia-Rudyco. “Want na de startzone meteen twee korte bochten plus een zandpassage. Bij die start liet ik me wat wegdrummen. Soms ben ik te lief. Ik moet ook eens proberen duwen, dat kan geen kwaad.”

Intussen heeft Lomme Van den Meerssche enkele wegtrainingen bij zijn nieuwe ploeg achter de rug. Daarvoor moet hij op zondag naar het Oost-Vlaamse Hamme. “Onder leiding van ploegleider Bert De Moor verzamelen we in Hamme voor de groepstrainingen”, gaat de nieuweling verder. “Er zijn nog veel afwezigen, want heel wat nieuwe ploegmakkers koersen op de piste. Ik zal enkele grotere wedstrijden kunnen rijden, maar dat programma ligt nog niet vast. Op 8 mei probeer ik in De Panne mijn provinciale wegtitel te verdedigen. Af en toe meedoen voor winst is een ambitie. Veld en weg ga ik blijven combineren. Al heb ik wel meer potentieel op de weg.”