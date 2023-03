Brugse verenigingen ‘maken samen de Ronde’

Het Brugse stadsbestuur keurde een subsidie goed voor een reeks verenigingen die activiteiten organiseren in het kader van de start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge. Onder meer een koers met retrofietsen en dito kledij, een fietstocht langs verdwenen Zwinhavens en een lezing door wielercommentator Renaat Schotte krijgen steun van de Stad.

Ook tal van Brugse verenigingen, clubs en organisaties leven toe naar de start van de Ronde van Vlaanderen op 2 april op de Markt in Brugge. Om het enthousiasme rond die feestelijke start, voor het eerst sinds 2016 terug in Brugge, nog aan te wakkeren keurde het College van Burgemeester en Schepenen het subsidiereglement ‘Samen maken we de Ronde’ goed. Via die subsidie wil de Stad Brugse organisaties en individuele Bruggelingen steunen die in een activiteit organiseren in het kader van die start in Brugge. Een jury maakte een selectie uit de ingestuurde dossiers. Basisvoorwaarde was dat alle activiteiten moeten plaatsvinden in Brugge tussen 20 maart en 1 juni 2023.

Ook essentieel is dat de initiatieven vernieuwend zijn en dat ze een breed publiek aanspreken. “Topsportevenementen zoals de Ronde bevestigen het internationaal imago van onze stad maar ze hebben ook het potentieel om de collectieve identiteit, trots en sociale cohesie bij de Bruggelingen te bevorderen”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “En daar dragen de evenementen die we ondersteunen zeker toe bij.” Een eerste evenement dat ondersteuning krijgt, komt van Cercle Brugge dat in samenwerking met het zwembad LAGO ‘de Ronde van LAGO’ organiseert: een leuke uitdaging waarmee de vereniging zijn supporters wil stimuleren om meer te bewegen. Het doel is om nog voor 31 maart 3 kilometer te zwemmen of 70 kilometer te fietsen. Deze afstand hoef je niet in een keer af te leggen, het kan ook in verschillende sessies. Om alles mooi bij te houden download je de Strava app en maak je een account aan. Er zijn leuke prijzen te winnen.

De ‘Brugsche Velopedisten organiseren op de dag van de Ronde zelf, 2 april, een fietsrit met oude fietsen en in retro-outfit aan. Ze herdenken op die manier de koers Brugge-Breskens-Brugge uit 1893, een legendarische koers twintig jaar voor de eerste ronde. Ze doen niet het volledige traject van destijds maar wel een mooi parcours met startplaats om 10 uur op de Mallebergplaats, richting de Markt om daar om 10 uur 30 via de Damse Vaart naar Hoeke te rijden en terug. De organisatie ziet graag zoveel mogelijk Bruggelingen in retrostijl meefietsen. Info en inschrijvingen via toonduyck@gmail.com Hogeschool Howest organiseert dan weer op 25 mei een inspiratieavond voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden van ‘digitaal fietsen’, een discipline die bekend werd tijdens de coronacrisis met de door Greg Van Avermaet gewonnen allereerste Virtuele Ronde van Vlaanderen.

Verder organiseert het Davidsfonds van Dudzele een fietstocht met gids doorheen de zogenaamde ‘verdwenen Zwinhavens’ en dit op zaterdag 1 april. Het Davidsfonds verkent dus de route van de Verdwenen Zwingeul, die in 2021 in kaart werd gebracht, met vertrek om 13 uur 30 aan zaal De Polder in Dudzele. De gids voorziet een tocht van zo’n 35 kilometer vanuit Dudzele via Oostkerke en Sint-Anna Ter Muiden richting Sluis, waar een koffiestop wordt voorzien, om dan richting Hoeke, over monnikenrede en Damme terug richting Dudzele te fietsen. Info en inschrijvingen via yvan.devisch@telenet.be Tenslotte organiseren het Feestcomité Sint-Pieters en de Koninklijke Brugse Velosport op 27 maart om 20 uur in De Dijk de lezing ‘Omtrent de Wielersport met Renaat Schotte’. Daarnaast worden ook wielerwedstrijden voor miniemen en aspiranten georganiseerd op 23 april vanaf 10 uur 30. Alle info via www.feestcomitésintpieters.be De Stad voorziet voor alle evenementen samen een subsidie van 9730 euro.