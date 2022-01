Coach Steven Vanmedegael na de corona-uitbraak bij volleytopclub Knack: “Twee duels op twee dagen, dat speelt in ons voordeel”

Knack Volley raakte het jongste weekend in de greep van corona. De volleybalploeg uit Roeselare zag zijn Europese uitwedstrijd in Bulgarije in het water vallen en ook de competitietopper van zaterdag tegen Maaseik is uitgesteld. Hoog tijd voor een babbel met coach Steven Vanmedegael. “Europees moeten we nu negen op negen pakken als we willen doorstoten.”

Vorig weekend greep corona wild om zich heen in de spelersgroep en technische staf van Knack. Maandag testte een aantal spelers positief, waardoor de ploeg niet kon afreizen naar Bulgarije voor de Europese wedstrijd tegen Hebar Pazardzhik. De competitietopper van zaterdag tegen Maaseik wordt verschoven naar woensdag 19 januari.

Op 16 en 17 februari wacht nu een dubbele confrontatie met de Bulgaren, telkens op Bulgaarse bodem. Wij belden met coach Vanmedegael en hadden het met hem over de drie belangrijkste pijlers: beker, competitie en Champions League.

In november werd Knack door de buren van Menen met 1-3 uitgeschakeld in de kwartfinales van de beker. Is die opdoffer al verwerkt?

“Toch wel. Het is lang geleden dat wij zo vroeg in het seizoen een van de seizoensambities verloren zagen gaan. Dat smaakte toen bijzonder zuur en het was heel pijnlijk. Maar het is wat het is, een ommekeer is niet mogelijk. Het was wel een terechte eliminatie, want wij leverden een heel slechte wedstrijd af terwijl Menen boven zichzelf uitsteeg.”

Voor de start van het seizoen werd er geopperd dat sommige clubs degelijk versterkt waren en dat de fans een boeiender competitie dan de tweestrijd Roeselare-Maaseik mochten verwachten. Wat verwacht jij?

“Met de titelstrijd zijn wij nog niet bezig. Er is eerst die reguliere competitie waar wij wel op kop staan, met twee bonuspunten op Maaseik, en we hebben een wedstrijd minder gespeeld. Er moeten evenwel nog diverse fases doorlopen worden. Na de reguliere competitie volgt dan de kwalificatieronde onder de eerste vier geklasseerden waarbij de eerste twee de finale afwerken naar drie winnende wedstrijden.”

“Wij moeten stap voor stap goed werken op training. De 0-3 op Haasrode/Leuven plezierde mij vooral omdat de Leuvenaars toch Maaseik gingen kloppen maar dat konden ze tegen ons niet herhalen. Er werd vooraf heel wat verwacht van Aalst, maar ik vind dat hun resultaten momenteel niet beantwoorden aan de aangetrokken kwaliteiten. Zij zullen de mindere resultaten van de eerste ronde moeten kunnen rechtzetten in deze terugronde om de kwalificatieronde te bereiken.”

“Samen met Menen en Haasrode, dat al mooie dingen liet zien, belooft het wel een spannende strijd te worden voor die vierde plek. Daarna begint het weer vanaf nul.”

Doordat Knack niet kon afreizen naar Bulgarije worden beide wedstrijden tegen Pazardzhik ginder afgewerkt op 16 en 17 februari. Is kwalificatie voor de kwartfinales nog haalbaar?

“Om als een van de drie beste tweedes te eindigen, moeten wij thuis tegen Friedrichshafen en in beide confrontaties tegen Pazardzhik een negen op negen halen. Aangezien wij thuis toch zonder onze supporters moesten aantreden, maakt dat op zich niet zoveel verschil uit.”

“Dat de twee wedstrijden nu in twee dagen moeten gespeeld worden, speelt ergens in ons voordeel, want onze kern is veel jonger. De Bulgaarse ploeg is een verzameling van oudere spelers en die zullen het in principe fysiek moeilijker hebben om twee opeenvolgende dagen aan te treden. Uiteraard moeten wij dan wel ons beste niveau halen.”

Stel, je krijgt de vraag van een topclub uit een van de topcompetities als Italië, Polen, Rusland of Duitsland om er hoofdcoach te worden. Ga je daarop in?

“Ik heb nog een doorlopend contract van twee seizoenen bij Knack, ik zit hier voorlopig goed. Ik kan mij hier uitleven in mijn eigen missie: jonge spelers beter maken. Zo moeten wij de generatiewissel, die met het vertrek van Tuerlinckx halfweg is, realiseren. Maar ik zou het aanbod toch overwegen. In een van die buitenlandse topcompetities aan de slag gaan, is alvast de doelstelling in mijn carrièreplanning.”

“Ik kreeg al aanbiedingen uit onder meer Koeweit en Japan, maar ging daar niet op in omdat ik toen nog stappen moest zetten in mijn ontwikkeling als coach. Bij Knack krijg ik die kansen op Europees topniveau in de Champions League. Die titel van het jongste seizoen, mijn eerste als hoofdcoach, kreeg dan wel meer weerklank in de internationale volleybalwereld.”

“Een waardering die ervoor zorgde dat ik bij twee nationale volleybalverbonden in de weegschaal lag om hun nationale ploeg te trainen. Dat voelde goed aan. Maar de concurrentie is groot. Ik zie een combinatie van clubtrainer bij Knack met een functie van nationaal trainer in een ander land eigenlijk wel haalbaar.”