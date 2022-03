Yvan Verbeke is een vurige fan van KVC Ardooie: “Nee, we degraderen niet”

Bij de zoektocht naar de vurigste supporter van KVC Ardooie duidden velen Yvan Verbeke (74) aan. Terecht zo blijkt, want hij woont niet alleen bijna alle wedstrijden van de eerste ploeg bij, ook de beloften en andere jeugdploegen volgt hij van nabij sinds zijn verhuis naar Ardooie in 1972.

“Als jeugdspeler heb ik mijn reeksen doorgebracht bij KFC Izegem”, opent de 74-jarige gepensioneerde beenhouwer. “In het seizoen 72-73 ben ik dan naar hier gekomen als eerste doelman en dat gedurende negen seizoenen. Later heb ik nog bij Dosko Beveren en Pittem actief geweest tot mijn 39ste, maar ondertussen bleef ik KVC Ardooie volgen. Dat is nog toegenomen door mijn kleinzoons Dré (momenteel bij de U21, red.) en Seppe (beloften, red.) die hier hun truitje nat maken. Ook hun matchen probeer ik zoveel mogelijk te volgen, en dat was ook al het geval toen mijn zoon Claude hier actief was.”

Hoe is de club geëvolueerd? “De vele nieuwe bestuursleden de voorbije jaren zorgden voor een nieuwe wind binnen de club. Zeker sportief is dit ook merkbaar, alhoewel we nu wel een moeilijk seizoen draaien, voortdurend vechtend tegen de degradatie. Sinds de komst van de nieuwe coach is er nu wel een kentering gekomen in de uitslagen. De jongste 12 op 15 bewijst dit zeker, vandaar dat ik er van overtuigd ben dat we het behoud zullen realiseren. Naar volgend jaar toe is al een aantal talentvolle jongeren uit de regio aangeworven. Met hen erbij moet het zeker lukken om een stabiele tweedeprovincialer te worden. Voor een gemeente als Ardooie zou dit al heel mooi zijn.”

Met enkele versterkingen een stabiele tweedeprovincialer worden

“Mijn hoogtepunten bij KVC Ardooie? Als speler ongetwijfeld mijn huldiging voor mijn 200ste match bij KVC, in de huidige omstandigheden vier ik natuurlijk als we promoveren, maar een fanatiekeling daarin ben ik niet. Als de tegenstander in een match of in het kampioenschap beter is, dan ga ik dit ook direct toegeven.”

Gezien jou gedrevenheid, ben je eigenlijk al eens gevraagd geweest om in het bestuur te zetelen? “Dat wel, maar ik hou me liever afzijdig en blijf liever gewoon supporter. Er is trouwens al een afvaardiging van de familie binnen het bestuur met mijn schoonzoon Dries Vanhecke, die deel uitmaakt van de sportieve cel. Hij hoopt nu natuurlijk met de hele entourage mee dat KVC Ardooie sportief in deze reeks kan overeind blijven”, besluit Yvan, die een bekend gezicht is in de gemeente. Ruim dertig jaar baatte hij zijn beenhouwerij uit waar nu het ‘Eethoekcafé’ is gevestigd. (SBR)