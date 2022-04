De Vurige Supporter: Robert Tratsaert is levenslang fan van KWS Oudenburg

Robert Tratsaert (77) is al meer dan 65 jaar lid en fan van KWS Oudenburg, de club van zijn hart. Als gewezen uitbater van Café Sportwereld op de markt is hij één van de bekendste inwoners van de gemeente. Bij White Star was hij alles: van cadet tot eerste ploeg, van trainer tot schatbewaarder, van sponsor tot lokaaluitbater.

Robert Tratsaert (27 maart 1945) groeide op in Oudenburg. Na middelbare studies en zijn legerdienst ging hij werken bij Buizen Claeys in Lichtervelde. In 1971 werd hij, samen met zijn vrouw Mieke Vanslembrouck – met wie hij 50 jaar getrouwd is – uitbater van Café Sportwereld, het kloppend hart van het Oudenburgse verenigingsleven. “Dat was toen het lokaal van het voetbal en van de harmonie”, vertelt Robert, die 15 jaar cafébaas was en dan nog 20 jaar bieren demonstreerde voor Inter Brau en Bavik in warenhuizen. “Ik speelde voetbal bij White Star en was saxofonist bij de harmonie. Mieke was een rasechte cafédochter en 15 jaar lang hebben we dag en nacht gewerkt voor ons café.”

Matchen voor meer dan duizend man

Robert begon ooit als cadet bij White Star. “Ik speelde rechtsbuiten in een ploeg met Bob Deseyn, Robert Debacker en Georges Lievens”, vervolgt Robert. “We werden samen scholier en kenden een superjaar met 224 goals. Philippe Mostrey schoot 109 keer raak. Tegen Snaaskerke wonnen we met 27-0. In 1963 verhuisden we naar Ter Beke en we kregen speelkansen in de eerste ploeg. We stegen van vierde provinciale naar tweede provinciale. Na twee jaar klommen we ook naar eerste. We speelden onze matchen voor meer dan duizend man. De supporters kwamen van overal met hun fiets naar de matchen kijken. Ik was polyvalent en speelde overal, zowel voor- als achteraan. Door rugproblemen heb ik vroeg afgehaakt en heb ik, eind de jaren 60, drie seizoenen gefungeerd als trainer van de eerste ploeg in tweede. Toen ik cafébaas geworden ben, was het voorbij met voetbal, maar uiteraard ben ik altijd supporter gebleven. Samen met Georges Dumarey en Staf Spegelaere hebben we de jeugdwerking met preminiemen opgericht en ik was de eerste jeugdvoorzitter.”

Er was lang geen kantine op het voetbalterrein. Het lokaal van de White Star was in de Sportwereld. “Ik ging naar de match kijken, maar kwam onmiddellijk naar huis om Mieke te helpen en de uitslagen van het Belgisch voetbal te noteren. Als WSO gewonnen had, waren we altijd bereid om de ploeg te belonen. Elk jaar gaven we een matchbal en dat doe ik nog altijd. Dat gebeurde toen meestal in de derby tegen De Haan.”

Hopen op promotie

Mieke en Robert hebben 15 jaar keihard gewerkt in de Sportwereld, tot in 1985. “Het jaar erop werd ik door voorzitter Marcel Rosseel tot schatbewaarder van White Star gebombardeerd en dat heb ik toch een paar jaar volgehouden”, weet Robert. “Sindsdien heb ik praktisch geen enkele thuiswedstrijd meer gemist. Mijn hart klopt voor de White Star en ik ben blij dat er een nieuwe Waait Star Fanclub werd opgericht. We zijn al mee geweest op verplaatsing met de bus.”

“Normaal is White Star Oudenburg een club voor tweede provinciale en het doet me veel pijn dat KWSO al enkele jaren in derde zit te verkommeren. De club heeft moeilijke financiële tijden gekend. Het bestuur heeft dat gelukkig rechtgetrokken. Echte clubliefde bestaat niet meer. Sommige spelers verleggen elk seizoen en dat begrijp ik niet. Ik heb in mijn leven maar één club gekend: de White Star! Ik hoop dat de ploeg straks weer kan promoveren. Zondag staat de derby tegen SK Eernegem op het programma. Als we ook kunnen winnen van onze buren, is onze dag zeker geslaagd en kunnen we nog dromen van de promotie.”

Zondag 3 april om 15 uur: KWS Oudenburg – SK Eernegem. (Fons Roets)