Rik Schreel supportert iedere zaterdagavond voor SK Zillebeke: “Als supporter bouw je een vriendenkring op”

Rik Schreel (47) woont dicht bij het voetbalterrein van SK Zillebeke. “Ik ben ploegafgevaardigde van KVK Westhoek tijdens thuiswedstrijden, maar op zaterdagavond supporter ik voor SK Zillebeke. Een club waar iedereen iedereen kent”, vertelt Rik Schreel.

“Mijn actieve voetbalcarrière begon bij de cadetten van RW Hollebeke. Zillebeke was toen nog niet aangesloten bij de Belgische voetbalbond. Op mijn 16 jaar kon wel een tornooi van de Westhoek plaatsvinden. Toen ik 19 jaar was, stapte ik over naar SK Zillebeke dat toen aansloot bij de KBVB en in vierde provinciale uitkwam. Ik speelde rechtsback of rechts op het middenveld. Ik moest het hebben van karakter en inzet. Op technisch vlak kon ik iets minder mijn plan trekken. Ik heb wat gependeld tussen Hollebeke en Zillebeke. Op 30-jarige leeftijd heb ik de U8 en de U11 van SK Zillebeke getraind. Toen ik op 38-jarige leeftijd mijn voetbalcarrière afsloot, had ik 6 jaar Hollebeke, 7 jaar Zillebeke en 10 jaar Wijtschate achter de rug. Toen Wijtschate stopte met voetballen, hield ik er ook mee op. Ik herinner mij een benefietwedstrijd van Zillebeke tegen de ex-rode duivels. Dat was een wedstrijd met Fons Bastijns, Jules Verriest, Danny Decubber, Pierre Carteus en Hervé Delesie. Toch een hoogtepunt in mijn carrière”, aldus Rik Schreel.

Promotie

Rik Schreel bleef na zijn voetbalcarrière supporter van SK Zillebeke. “Aan het eind van vorig seizoen, na het vertrek van trainer Serge Vandevyvere, zag het er niet goed uit voor SK Zillebeke”, vervolgt Rik Schreel. “Mathieu Verhoest deed enorme inspanningen om Zillebeke overeind te houden. Ook met de komst van trainer Diego Caron, hulptrainer Jan Deraedt en zes blijvers werd een mooie mix van spelers uitgebouwd. Niemand had verwacht dat Zillebeke het dit seizoen zo goed zou doen. Er wordt gesproken over een mogelijke promotie, maar ik denk niet dat men er in Zillebeke wakker van ligt. Er kan nog veel gebeuren, want op het einde van het seizoen is elke wedstrijd moeilijk.” Rik Schreel ziet supporter zijn van SK Zillebeke als pure ontspanning. “Zaterdagavondvoetbal is ontspannend. Je bouwt een vriendenkring op in een familiale sfeer. Bij Westhoek wordt gespeeld op semiprofessioneel niveau. Een groot verschil, maar ik heb geen voorkeur voor een van beide ploegen. En naast het voetbal vind ik in de rallysport nog een tweede passie. Afwisseling voldoende”, besluit Rik Schreel.