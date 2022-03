Kaat Proot is de grootste fan van Hermes Oostende: “In ons gezin staat volleybal elk weekend centraal”

In elke sportclub zijn de supporters meestal op te delen in drie groepen. Je hebt de luide roepers die hun ploeg als het ware vooruit schreeuwen. Daarnaast zijn er de stille supporters die op een rustige en serene manier genieten van elke overwinning. Een derde groep zijn diegenen die zich op alle mogelijke manieren inzetten voor de club en op wie men altijd kan rekenen om bij te springen.

Kaat Proot (54), superfan van Hermes Oostende, behoort tot deze laatste categorie. “Kaatje is werkelijk een duivel-doet-al”, vertelt secretaris Mireille Rahoens overtuigend. “Er zijn weinig taken die ze nog niet vervulde bij Hermes. Ze is markeerder, treedt soms op als scheidsrechter en helpt regelmatig in de bar. Iemand als Kaat is van onschatbare waarde voor een vereniging. Ze wil ook nooit in de schijnwerpers staan en dat siert haar misschien nog het meest. Kaat is ongetwijfeld ook de trouwste supporter van de club. Ze is zowel aanwezig op de wedstrijden van de ligaploeg als van het B-team, de ploeg waarin haar dochters Nel en Miet spelen.”

Achter de bar

“Alles begon toen we onze oudste dochter inschreven bij Hermes. Dat moet bijna twintig jaar geleden zijn”, opent Kaat Proot. “Ik bracht onze kinderen naar de training en ging ook kijken toen ze een wedstrijd speelden. Op een dag was er iemand nodig om te helpen achter de bar. Ik ben bijgesprongen en het is niet bij die ene keer gebleven.”

“Ik heb zelf ook gevolleybald en ben trouwens nog altijd actief in de recreaploeg van Hermes. Die microbe raak je moeilijk kwijt. Wellicht is het daardoor dat ik me vrij snel engageerde om de jongerenwerking van Hermes te ondersteunen. Dat waren mooie jaren, want we hebben mooi werk geleverd voor de Hermesjeugd.”

Kaat Proot was ook een hele periode ploegverantwoordelijke van de ligaploeg. “Ik was op elke wedstrijd aanwezig en was het aanspreekpunt voor alles en nog wat. Ik heb schitterende herinneringen aan die tijd. De topwedstrijden in de Mister V-arena, de verplaatsingen naar het buitenland, de bekerfinale, de titel…”

Grootste fan

“Ik ben iemand die heel graag de handen uit de mouwen steekt. Ik ben nog steeds verantwoordelijk voor de bestelling en de verdeling van de uitrusting van de speelsters. Ik spring eigenlijk overal bij waar ze mijn hulp kunnen gebruiken. Ik voel me pas goed in mijn vel wanneer ik iets kan betekenen voor de club.”

Beide dochters van Kaat Proot spelen met Hermes B in Promo 2. “Ik ben hun grootste fan en mis geen enkele wedstrijd. Eigenlijk ben ik geen luidruchtige supporter, maar als Nel en Miet op het veld staan, durf ik wel eens roepen. Ook de thuiswedstrijden van de ligaploeg mis ik zelden. In ons gezin staat volleybal elk weekend centraal”, lacht Kaat Proot. (PDC)